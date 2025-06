Božanski češnjev zavitek s skuto in odgovor na vprašanje, zakaj nam tako rad poči

Za nami je še zadnja kuharska delavnica pred poletjem, na kateri smo se lotili vlečenega testa in poletnih štrudljev. Tokrat z vami delimo češnjev zavitek, v katerega smo dodali še skuto, kislo smetano in dišave. Da vam bodo vsi podvigi z nadevi, ki jih boste med poletjem ustvarjali s presežkom sadja, zares uspeli, pa z vami delimo še nekaj napak, ki se jim raje izognite.

Mimogrede, na naslovni fotografiji je ujet zavitek, pripravljen po spodnji recepturi, zato da boste imeli pravo predstavo o končnem izdelku. Na delavnici je bila sladica, ko smo jo razrezali, še tako zelo vroča, da vam ne bi mogli ustvariti prave slike.

...

Potlačen zavitek

Če imate takšnega radi, potem to ni napaka. Če pa ne veste, zakaj vam ne uspe lep, višji zavitek z bogatim prerezom, sta razloga lahko dva. Zelo voden nadev, ki skozi razpoke steče na pekač, in pa način, kako zavitek prenesemo ter oblikujemo v pekaču. Pogosto imate navado, da ga kar kot kačo zvlečete in ovijete na pladenj, na koncu pa še dobro potlačite. Predlagam, da zavitek razdelite na dva dela (lahko tudi več). Vsakega z leve in desne še malce stisnete skupaj, da se odebeli in naguba kot gosenica, nato pa ga prestavite v pekač na način, da kolikor se da podenj podstavite desno roko, z levo pa si pomagate privzdigniti celoto.

...

...

Suho testo in nobene hrustljavosti

To se zgodi takrat, ko to sladico pečemo na papirju za peko in se izogibamo maščobi – prav ta je namreč zaslužna, da skorjica zahrusta in se lepo obarva.

...

...

Pretirana razpokanost in razlit nadev

Da nam češnjev zavitek pretirano razpoka (velja tudi za drugo sadje, sploh za borovnice), posledično pa se iz njega razlije nadev, sta zadolžena dva dejavnika. Prvi je ta, da je sadje, sploh poletno jagodičevje, premokro. Pomembno je, da ga že pred pripravo posujemo s sladkorjem in dodamo limonov sok ter počakamo, da izpusti tekočino. Nato vse skupaj precedimo. Nikar zavitka ne potresite z zamrznjenimi borovnicami, kajti nastala bo prava poplava.Ko uporabimo sveže češnje, že same med razkoščičevanjem spustijo nekaj lastne tekočine, tako da maceriranje ni vedno potrebno. Dodatna pomoč pri uravnavanju tekočine so drobtine ali zmleti piši, sploh v poletnih zavitkih pa je naš zaveznik lahko pšenični zdrob.

Tudi nekatere skute so zelo vodene in jih lahko pred uporabo pustimo na cedilu, da odteče odvečna tekočina. Je pa res, da če vanjo dodamo žlico ali dve zdroba, ta korak ni potreben. Zavitek je zaradi pikice zdroba še bolj rahel, namreč.

...

...

Češnjev zavitek s skuto (recept)

Vlečeno testo

500 g moke (TIP 400 ali TIP 500 ali namenska moka za vlečeno testo)

8 žlic olja

1 jajce

200 ml mlačne vode

žlička soli

Nadev

2 kg češenj

70 g drobtin

100 g masla + še malo za pekač in premaz zavitka

kilogram skute

1 kisla smetana

jajce

žlica do dve pšeničnega zdroba (po potrebi)

2 do 3 žlice sladkorja

2 vaniljeva sladkorja

lupinica 2 limon

cimet

Priprava