Borovnice, ampak boljše? Spoznajte haskap – sibirsko sadje, ki raste tudi pri nas

Sprva smo poznali samo gozdne borovnice, nato pa so se jim pridružile še njihove ameriške sorodnice. In ko smo te v zadnjih letih že popolnoma osvojili, saj jih gojijo na nekaterih naših kmetijah in tudi uvoženih ne manjka v supermarketih, so se jim pridružile še sibirske borovnice, znane tudi pod imenom haskap jagode oziroma majske jagode.

Raziskali smo, kako se razlikujejo od drugih, in ugotavljali, kakšnega okusa so.

Po odgovore smo se odpravili v Poljansko dolino, kjer mladi par vodi kmetijo Maline 'z doline, na kateri se vse vrti okoli jagodičevja. Patricija Orehar in Žiga Frlan sta se leta 2018 odpravila na počitnice na Novo Zelandijo, kjer sta delala tudi na različnih kmetijah, na farmi jagod, kjer so med drugim gojili maline, pa sta ostala skoraj eno leto. V jagodičevje sta se preprosto zaljubila in se po vrnitvi domov sama lotila te zgodbe.

»Letos sva precej povečala nasad, dodala sva nekaj tisoč sadik jagod in skoraj dva tisoč sadik malin, pa nekaj malega ameriških borovnic. Sibirske borovnice, torej haskap jagode, imava od jeseni 2021, ampak še niso čisto dosegle polne rodnosti, tako da jih v zadnjih letih še ni bilo prav veliko,« uvodoma pojasni Oreharjeva.

Podolgovati plodovi

Kot pravi, je značilnost tega jagodičevja, da »je bolj odporno proti mrazu, pa ne potrebuje take kisle zemlje za rast kot denimo ameriške. Cvetovi bolje prenašajo mraz, tako da jih po navadi ne pozebe. V Sloveniji so znane pod različnimi imeni, sicer pa izhajajo iz Sibirije oziroma hladnejših delov Evrope, nekatere pa iz Kanade.«

Pri nas to jagodičevje zori že zelo zgodaj, nekako do začetka junija, kar pomeni, da je sezona že mimo: »Rastejo v obliki grmov, treba pa je imeti več različnih sort, ker se med sabo oprašujejo.«

In kako se te borovnice razlikujejo od ostalih?

»Plodovi so bolj podolgovati, okus pa spominja na neko mešanico med gozdno borovnico, malino in ameriško borovnico. Odvisno od sorte, nekatere so bolj kisle, druge bolj trpke,« opiše njihov okus Oreharjeva.

O tem, kako jih uporabljamo v kulinariki, pa pove: »V receptih so lahko alternativa klasičnim borovnicam, so pa iz sibirskih tudi zelo dobre marmelade in sirupi, ker malo pokislijo, podobno denimo kot ribez. Lahko jih uporabimo tudi za kakšne sokove ali smutije, torej podobno kot preostalo jagodičevje.«