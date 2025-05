Bograč, kot se ga lotijo v Lendavi, prestolnici te jedi

Če ste se kaj mudili v vzhodnem delu Slovenije, ste morda poskusili bograč. Če ste v Lendavi ali njeni bližini doma, pa imate bržčas tudi priljubljeno gostilno, v kateri to jed najbolje pripravijo, ali nekje v kuharskem rokavu vsaj nekaj trikov, s pomočjo katerih bo odlična. Da bi predstavili nekaj podrobnosti o tej jedi, ki je krasen preplet mesnih okusov in krompirja, smo poklicali v Lendavo.

Tega mesta ne omenjamo brez razloga. Leta 2011 je bila Lendava razglašena za svetovno prestolnico bograča, desetletje pozneje pa so v tem mestu skuhali bograč, ki se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov: ekipa šestih kuharjev ga je septembra 2021 v enem loncu pripravila 1801 kilogram.

In kako je nastala? »Legenda o bograču prihaja z Madžarske; nastal naj bi ob vsakoletnem srečanju pastirjev različne živine. Vsak pastir je prinesel na srečanje meso svoje živine in čebulo. Na koncu iger so pastirji zakurili ogenj, dali vsak svoj kos mesa v kotel oziroma posodo, imenovano bograč, zalili z vinom iz svojih lesenih čutaric in tako dobili izvrstno mesno jed,« so zapisali na Zavodu za turizem in razvoj Lendava.

Največje napake

O nujnih sestavinah za pripravo pa: »Ključne sestavine bograča so čebula, tri vrste mesa, krompir in začimbe; najpomembneje je dobro prepražiti oziroma dušiti čebulo, ki je osnova dobrega bograča. Napake, ki jih kuharji naredijo, so povezane denimo z uporabo sestavin oziroma začimb, ki ne spadajo v bograč, in to so origano in timijan, paradižnikova mezga in podobno.«

Morda še to: vse od leta 2004 pripravljajo v Lendavi Bogračfest, ki je zadnje desetletje uvod v Festival Vinarium. Bogračfest največkrat zavzame Glavno ulico v Lendavi, na dogodku se zbere okoli sto ekip, ki vzdolž ulice pripravljajo priljubljeno jed in se potegujejo za naziv mojstra bograča. Letos bo ta kulinarični dogodek 23. avgusta.

Recept za bograč

Današnji recept so nam posredovali z Zavoda za turizem in razvoj Lendava in zraven zapisali: »Bograč ponudimo neposredno iz kotla v globokih lončenih skledah. Še posebno je okusen, če ga postrežemo z domačim lendavskim vinom, ki smo ga uporabili pri kuhi.«

Za 10 oseb.

70 dag govejega bočnika ali pleč

70 dag divjačine (srna, jelen)

70 dag svinjskih pleč

1,5 do 2 kg čebule

5 dag česna

10 dag svinjske masti

5 dag mlete rdeče paprike

50 dag sveže paprike (zelene in rdeče)

1,5 kg krompirja

4 dl suhega belega vina

lovorjev list, ostra madžarska paprika ali pekoči feferoni

sol, poper v zrnu, mleti poper

Priprava

Na maščobi prepražimo na drobno sesekljano čebulo, da postekleni, dodamo česen, da zadiši, in na večje koščke narezano divjačino (3–4 dag kos), še malo popražimo in podušimo, potresemo mleto rdečo papriko, jo rahlo popražimo ter zalijemo z vodo. Dušimo, da se divjačina do polovice zmehča. Nato dodamo prav tako na koščke narezano govedino in čez čas še svinjsko pleče ter svežo papriko, narezano na manjše kocke. Solimo, dodamo poper v zrnju in lovorjev list. Ko je meso na tri četrt kuhano, naložimo nanj olupljen, na krhlje narezan krompir. Prilijemo toliko vode, da je krompir zalit. Posodo pokrijemo, počasi dušimo in jedi ne mešamo pogosto, saj mora krompir ostati v celih kosih. Počasi kuhamo do mehkega. Pred koncem bograč zalijemo z lendavskim vinom.

