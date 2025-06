Bob: ideje, da bo ta pozabljena stročnica znova zasijala

Nekaj stročnic smo že omenili v zadnjih tednih, zdaj je čas, da se ozremo še k eni, in to k tisti, ki jo vsi poznamo, a jo na naših vrtovih, krožnikih in tudi v trgovinah le redko najdemo. To je bob, o katerem nam je Daniela Perdih iz slovenske ekološke semenarske hiše Amarant povedala, da ga največkrat uporabi kar svežega, tako da namakanje ni potrebno: »Suhi bob se namaka tako nekako kot suhi fižol. Pri nas je navada, da se ta namoči večer prej, torej je v vodi čez noč. Nato to vodo odlijemo, saj za kuhanje uporabimo svežo.«

Namesto fižola

Kot pravi Perdihova, je bob stročnica, »ki naj bi jo po nekaterih podatkih gojili in uživali že več tisočletij. Med drugim naj bi bil prisoten na jedilniku antičnih Grkov in Rimljanov. Spada v popolnoma drug rod kot fižol, zaradi česar imata tudi popolnoma različni botanični imeni, različen je način rasti in tudi videz rastline.«

Se pa, kot zapisano, bob v kuhinji uporablja podobno kot fižol, nadaljuje sogovornica: »Pri veliko sortah so uporabni tudi stroki, ko so še zelo mladi. Najpogosteje se stroke pusti na rastlini, da odebelijo zrnje. Po okusu so zrna boba precej podobna fižolu, imajo pa debelejšo lupino, ki se jo zelo enostavno odstrani.«

In v katere jedi ga lahko vključimo? »V kulinariki se lahko uporablja na razne načine, praktično povsod pa lahko z njim nadomestite fižol. Naj bo to v solatah, boranjah, rižotah, juhah in podobno. Kuhano zrnje se lahko pretlači in iz njega naredi pire, surovo (suho) zrnje pa se lahko tudi zmelje v moko in dodaja k jedem za zgoščevanje ali za obogatitev.«

Svež je hitro kuhan

Temu lahko dodamo, da se bob odlično obnese tudi v kombinacijah z azijskimi začimbami, lahko pa ga uporabimo tudi v veganskih oziroma rastlinskih jedeh, saj na krožnik prinese odličen okus in tudi strukturo.

Morda še to: sveže zrnje boba je kuhano zelo hitro, v približno desetih minutah, ob čemer Perdihova podčrta še to: »Suho zrnje je treba tako kot pri fižolu namočiti čez noč in nato kuhati zelo dolgo, tudi do eno uro. Natančen čas kuhanja je odvisen od sorte boba.«

