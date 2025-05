Blondiji z jagodami in belo čokolado: preprosta sladica z mehko sredico, ki se kar topi v ustih

Ko se v soboto in nedeljo obeta lepo vreme in ko vemo, da ne bomo imeli drugih obveznosti, že sredi tedna razmišljamo o tem, da bi doma pripravili piknik. Saj ni treba, da koga povabimo – lahko so samo domači, ki poskrbijo za dobro družbo. Na koncu vsakega piknika je obvezna sladica, da bo dobra, nam je nekaj idej nanizala Ajda Miklavčič, ki zase pravi, da je velik sladkosned.

A ne le to – opravljeno ima nacionalno poklicno kvalifikacijo za slaščičarja, slaščičarstvo pa jo tako zelo zanima, da je veliko tovrstnega znanja nabrala že kot samoukinja. »Butično pekarnico Ajdalicious sem odprla v domači Škofji Loki, moja družina pa prihaja prav iz te hiše v Blaževi ulici – moja stara mama je točno tu, kjer imam zdaj pekarnico, popravljala dežnike,« o koščku preteklosti pojasni sogovornica in se vrne k sladicam. »Za piknike se mi zdijo primerna peciva v enem pekaču ali rolice različnih okusov,« pojasni Miklavčičeva, ko jo vprašamo, kaj naj pripravimo za poletna druženja na prostem.

...

Pripravimo dan prej

Te sladice se, poleg blondijev, še izluščijo v pogovoru: galeta (pita, za katero ne potrebujemo pekača), preprosta vaniljeva rulada ter sadne košarice iz listnatega testa. Pripravimo jih »iz kupljenega in že razvaljanega listnatega testa, iz katerega izrežemo kroge in jih spečemo na narobe obrnjenem pekaču za mafine. Ko so košarice pečene in ohlajene, jih napolnimo s svežim sadjem in tik pred postrežbo še s kepico sladoleda.«

In katerih pravil naj se držimo, ko pripravljamo sladice za piknike? »Izbirajte sladice, ki jih lahko pripravite dan ali dva pred piknikom,« začne Miklavčičeva in doda: »Odločite se za sladice, ki so vsaj za nekaj ur odporne proti toplemu vremenu. Pripravite takšne, ki si jih gosti lahko vzamejo sami, bodisi da si jih narežejo ali zgolj vzamejo kos – tako vam ni treba deliti jedi, ampak imate čas za druženje s prijatelji.«

...

Blondiji

Ko smo Ajdo Miklavčič vprašali, katero sladico bi priporočila za piknike, je izbrala blondije z jagodami in belo čokolado. To so nekakšni bratranci bolj znanih rjavčkov, ki se nam tokrat predstavijo v svoji svetlejši podobi. »Takoj, ko bodo pečeni, se bo zdela notranjost dokaj mehka. A ne skrbite, med ohlajanjem se bodo lepo strdili. Če pečemo predolgo, bodo presuhi. Ko se ohladijo, jih lahko shranimo v hladilniku, pred postrežbo pa morajo biti vsaj eno uro na sobni temperaturi, da znova postanejo sočni in mehki,« še pravi.

Za 10–12 kosov.

Sestavine

225 g masla

150 g rjavega sladkorja

40 g belega sladkorja

1 vaniljev sladkor

2 jajci

1 rumenjak

230 g moke

1 žlička soli

1 žlička pecilnega praška

250 g svežih jagod

80 g bele čokolade (v kapljicah ali narezane)

Priprava

Maslo narežemo na koščke in ga v kozici segrejemo do rahlega brbotanja, vmes nekajkrat premešamo. Segrevamo, da dobi jantarno barvo in rahlo zadiši po oreščkih (15, 20 minut). Nato rjavo maslo prestavimo v večjo posodo in počakamo, da se malo ohladi. Pečico vključimo na 175 stopinj. V drugo posodo presejemo moko in pecilni prašek ter dodamo sol, v tretjo posodo narežemo jagode na koščke in jim dodamo belo čokolado. Ohlajenemu maslu dodamo rjavi, beli in vaniljev sladkor ter z ročnim mešalnikom mešamo približno 2 minuti. Med mešanjem drugo za drugo dodamo jajci in rumenjak. Ko je masa lepo premešana, nadaljujemo s spatulo ali žlico. Nežno vmešamo mešanico moke, pecilnega praška in soli, da dobimo zmes brez grudic. Vmešamo še jagode in belo čokolado. Vlijemo v pekač (19 krat 23 cm), obložen s papirjem za peko. Pečemo od 25 do 30 minut, da postanejo nežno zlato rjave barve in na vrhu rahlo popokajo.

