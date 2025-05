Biskvit za torto: kako preprečimo hribček in drugi triki za popoln rezultat

Biskvitno testo: Pripravi se s stepanjem.

Uporabimo gladko moko, ki jo presejemo tik pred uporabo, da dobimo čim bolj puhast biskvit. Kakovost testa oziroma biskvita je močno odvisna tudi od jajc, ki morajo biti sveža in hladna ter so glavno vezivo in hkrati rahljalno sredstvo. Običajno razmerje je, da na eno jajce uporabimo 30 g moke in 30 g sladkorja. Priporočljivo je uporabiti fino mlet kristalni sladkor. Biskvitnemu testu lahko dodamo tudi maščobo, običajno sta to maslo ali olje, v razmerju 10 do 20 g maščobe na jajce. Maščobo dodamo vedno na koncu (ker uničuje penasto strukturo). Lahko pa jo nadomestimo z vodo ali mlekom (v tem primeru je treba uporabiti pecilni prašek ter več moke in manj jajc). Osnovnim sestavinam lahko dodamo še pecilni prašek (za še bolj rahlo testo) in aromatične dodatke (vanilja, limonova lupina, rum).

Odličen recept za osnovni biskvit najdete TUKAJ.

...

Dva načina priprave biskvita za torto (z ročnim mešalnikom ali kuhinjskim robotom)

Rumenjake ločimo od beljakov. Rumenjake in polovico sladkorja penasto umešamo ter dodamo trd sneg, v katerega smo vtepli drugo polovico sladkorja, na koncu pa primešamo še moko (biskvit bolj primeren za pripravo z ročnim mešalnikom).

Stepemo cela jajca in sladkor ter nato vmešamo moko (za pripravo takega biskvita potrebujemo mešalnik oziroma robota), kar sem storila tudi sama.

Izboklina – težava?

Hribček nastane, ker se model začne hitro segrevati, ko ga postavimo v vročo pečico, sredina pa se izboči, saj ne more drugam. »Hribček« lahko odrežemo ali uporabimo posebne izolirne trakove, ki se namestijo okoli modela in preprečujejo hitro segrevanje, zato se biskvit peče bolj enakomerno. Za domačo rabo je dovolj, če pazimo, da v biskvitni masi ne uporabimo preveč moke ali pecilnega praška. Delno pa lahko hribček preprečimo tudi tako, da pred peko površino testa v modelu pogladimo z lopatko in model na rahlo potolčemo ob podlago, da v testu ni mehurčkov.

Obdelava biskvita In rezanje na plasti

Morebitni »hribček« ali bolj zapečen del biskvita obrežemo.

Izmerimo višino biskvita in določimo, kolikokrat ga bomo prerezali. Označimo z zobotrebci, zarežemo ter z nitko ali nožem biskvit razrežemo na posamezne plasti.

Plasti nežno ločimo kar z roko ali pa gremo s tankim in ravnim kartonastim krožnikom pod plast biskvita ter jo ločimo od druge.

...

Namigi in triki

• Biskvit z okusi: dodamo lahko mlete oreščke (mandlji, orehi, praženi lešniki – brez lupine, ker ta pogreni) ali kakav. Predpisani količini moke odvzamemo žlico ali dve in jo nadomestimo s kakavom oziroma oreščki. Pri dodajanju orešč­kov bo biskvit nižji.

• Jajca in sladkor moramo res dobro stepsti, da jajčna zmes postane zelo svetla in kremasta (stepamo lahko tudi 10 minut), zato uporabimo čim bolj droben sladkor.

• Če uporabimo mešalnik, skoraj ni po­trebe po pecilnem prašku, pri ročnem stepanju pa obvezno.

• Model obložimo s papirjem za peko (dno in obod) ter ga za lepši biskvit še malce namastimo z maslom.

• Biskvitno maso moramo takoj po pripravi preliti v pripravljen model oziroma pekač, sicer se začne sesedati, izgubi volumen in biskvit ne bo tako visok.

• Ključ sočnega biskvita je tudi v tem, da ga ne prepečemo.

• Pečen biskvit vedno dobro ohladimo in šele nato razrežemo na plasti, saj se topel biskvit drobi.

• PVC-folija (lahko uporabimo tudi navadno PVC-mapo), ki jo ovijemo oziroma vstavimo v model, naj bo nekaj centimetrov višja od modela, saj se pri sestavljanju plasti torta precej poviša.

...

• Ko sestavljamo torto, spodnjo plast biskvita uporabimo za vrh. Ker je ta plast popolnoma ravna, bomo tako dobili lepo ravno torto.

• Torto najlažje sestavimo, hladimo in prenašamo, če jo pripravimo na ustrezno velikem kartonskem podstavku. Ko je končana, jo s podstavkom vred prestavimo na servirni krožnik oziroma podstavek.

• Spodnjo biskvitno plast namočimo manj, da torta ne razpade. Zgornjo (zadnjo) plast pa namočimo z obeh strani.

• Biskvit lahko navlažimo tudi samo z vodo ali s čaji (s sadnimi okusi) in različnimi vrstami mleka (z okusom). Kompotov ali sladkornih sirupov ne priporočam, saj so presladki.

• Za razkošnejši okus lahko plasti biskvita premažemo še z jagodno marmelado, ki bo še bolj povezala plasti biskvita.

• Če želimo torto, ki je bolj na debelo premazana s smetano, postopek s smetano preprosto ponovimo ter torto še enkrat premažemo, tako da začnemo na vrhu in nadaljujemo ob strani.

• Torto s svežim sadjem lahko hranimo v hladilniku le kakšen dan ali dva, sicer je treba sadje pokuhati s sladkorjem.