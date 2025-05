Bezeg: vsi ga nabiramo, a le redki vedo, da je ta del strupen

Bezeg je prava zakladnica vonjav in okusov pozne pomladi. Njegovi veliki, beli cvetovi zapeljejo skoraj vsakega ljubitelja domače kuhinje, številni pa prav v teh dneh iz njih pripravljamo sirup, cvrtke, čaje in še kaj. A čeprav deluje povsem nedolžno, bezeg skriva tudi manj znano plat: ob nepravilni uporabi je lahko strupen.

Strupene snovi v bezgu – tudi v cvetovih

Največ pozornosti običajno namenjamo zrelim plodovom bezga, ki jih je treba pred uporabo vedno prekuhati. Manj pa je znano, da tudi cvetovi bezga vsebujejo določene količine sambunigrina, naravne spojine, ki se v telesu razgradi v cianovodikovo kislino (cianid).

Čeprav je vsebnost teh spojin v cvetovih precej nižja kot v nezrelih plodovih, listih in steblu, to še ne pomeni, da so povsem varni za surovo uživanje. Prav zato nikoli ne uživamo svežih bezgovih cvetov v večjih količinah npr. v smutijih ali solatah, in jih namesto tega raje vedno posušimo ali toplotno obdelamo – torej ocvremo, pokuhamo ali prelijemo z vrelo vodo (kot pri pripravi sirupa ali čaja).

Kako varno uporabljati bezgove cvetove v kuhinji

Uporabljamo samo cvetove črnega bezga, drugim vrstam bezga, kot je rdeči bezeg, pa se raje izogibamo. Nabiramo le popolnoma razcvetene cvetove in pazimo, da neuporabljeni popki ne zaidejo v pripravo. Ne uživamo svežih cvetov surovih – sušenje ali toplotna obdelava (npr. kuhanje za sirup, cvrtje za sladico) uniči strupene spojine. Zeleni deli (listi, stebla) niso za prehrano – tudi če lepo dišijo, vsebujejo preveč toksinov.

Priljubljene in varne uporabe bezgovih cvetov