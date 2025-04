Bež je out - spoznajte barvo, ki bo zavladala vašemu domu

»Milanski teden oblikovanja je letos znova dokazal, da dizajn ni le stvar estetike, temveč način razmišljanja o tem, kako živimo in kako želimo živeti. Vse bolj si želimo dom, ki ni le lep, ampak tudi topel, človeški in trajnostni. Če bo šel razvoj v tej smeri, potem se prihodnosti notranjega oblikovanja res lahko veselimo,« pravi arhitektka Tjaša Justin in dodaja, da dogajanje v lombardijski prestolnici ni le razstava pohištva, ampak tu nastajajo novi trendi, ki jih čez leto ali dve najdemo na policah trgovin in v naših dnevnih sobah.

»Milano se v teh dneh spremeni v en sam velik razstavni prostor, kjer se zvrsti več tisoč dogodkov, razstav in instalacij, povezanih z oblikovanjem. Dogajanje je prava paša za oči in trpljenje za podplate, ki morajo prehoditi kar nekaj kilometrov,« še dodaja arhitektka.

