Belokranjska pogača: bistvo tradicionalnega recepta se skriva v tekočini

Če te ob prihodu na obisk pričaka okusna dobrodošlica, veš, da so se gostitelji pripravili na tvoj prihod. In če vas bodo z manjšo pogostitvijo pričakali v Beli krajini, bo nekje na mizi verjetno belokranjska pogača. Ker je ta jed res odlična, smo nanjo pomislili ob začetku pomladi, ko so na vidiku prvi pikniki – kajti le kaj je lepšega, če goste pričakamo z okusno jedjo, ki bo čisto vsem, ne samo Belokranjcem, narisala veselje na obrazu?

Belokranjci vas bodo vedno sprejeli z nasmehom in odprtih rok, najverjetneje tudi z omenjeno pogačo. To je nizek kruh, potresen s kumino in grobo morsko soljo. Gospodinje pred peko v testo zarežejo črte, ki nakazujejo koščke. In ravno v tem je čar, saj pogače ne smemo rezati, ampak jo trgamo, da si jo zares delimo. Belokranjsko pogačo so pekli predvsem v vinorodnih krajih, saj se je odlično podala k vinu. Stari ljudje pravijo, da pogača popije vino in človek potem ni pijan.

Zajamčena tradicionalna posebnost

Belokranjska pogača je sicer jed, ki jo v tem delu Slovenije (ter tudi drugod po Sloveniji) pečejo certificirani ponudniki. Možno jo je naročiti, trenutno pa je na seznamu več kot 20 ponudnikov. Med njimi je tudi Društvo kmečkih žena Metlika, ki si je prizadevalo, da bi to jed zaščitili na evropski ravni. Tako je od leta 2010 belokranjska pogača med tistimi slovenskimi živili, ki imajo na evropski ravni, podobno kot denimo idrijski žlikrofi, prekmurska gibanica in potica, modro-rumeno oznako za zajamčeno tradicionalno posebnost.

Pred desetletjem je dobila še dokument, v katerega so zapisali natančno specifikacijo te jedi. Tu je denimo omenjeno, da je okrogla, da se lomi po zarezah, ki morajo biti ravno prav globoke, njen premer pa je približno 30 centimetrov.

Samo še to: sredi maja bo v Metliki tradicionalna prireditev Vinska vigred. Na njej bodo domačinke pripravile tudi kulinarične delavnice, ki se bodo osredotočile na pripravo belokranjske pogače.

Belokranjska pogača (recept)

Sestavine za pogačo so preproste, okus pa čudovit. V receptu, ki nam ga je posredovala Mojca Mežnaršič iz Društva kmečkih žena Metlika, je omenjeno, da v testu uporabimo mlačno vodo. In prav tu, v tekočini, se skriva bistvo tradicionalnega recepta, saj nekatere novejše različice predlagajo uporabo mleka. Tega, pravi Mojca Mežnaršič, v pristni belokranjski pogači ne boste našli.

Sestavine

500 g pšenične bele moke

približno 3 dl mlačne vode

15 g fino mlete soli

20 g svežega kvasa ali 7 g suhega kvasa

6 g sladkorja

1 jajce (stepeno jajce za premaz pogače)

2 g cele kumine

7 g grobo mlete morske soli

Priprava

Najprej pripravimo kvasni nastavek: kvas, 3 žlice pšenične bele moke, pol dl mlačne vode in sladkor premešamo v lončku in pustimo vzhajati toliko časa, da se podvoji volumen. Nato zamesimo testo, v katero dodamo moko, mlačno vodo, kvasni nastavek in sol. Dobro pregnetemo in pustimo vzhajati toliko časa, da se podvoji volumen. Pečico vključimo na 200 do 220 stopinj. Nato testo stresemo na pomaščeno ali ustrezno obloženo površino, z rokami raztegnemo v velikosti premera 30 cm, potlačimo do debeline od 1 do 2 cm, proti robu se debelina zmanjšuje. Testo se ne sme dotikati stranic pekača, rob pogače mora biti nižji od sredine. Naredimo ravne zareze s približno 4 cm medsebojno razdaljo, nato ga premažemo s stepenim jajcem, posujemo z zrni kumine in še enkrat premažemo z jajcem ter posujemo s ščepcem grobe morske soli. Pečemo 20 ali 25 minut.

