Balkanski zajtrk, ki je obnorel ves svet

Tako je britanski Vogue pred kratkim poročal, da je balkanski zajtrk novi jutranji premik, češ da gre za popoln odmik od »opečenega kruha in kosmičev«. In če zdajle že kar malce našpičeno razmišljate, da bržčas zajema črno kavo z dodatkom cigaretnega dima, se krepko motite.

Surova zelenjava in še kaj

Kaj pravzaprav je balkanski zajtrk? Če sodimo po TikToku, vsebuje surovo poletno zelenjavo, denimo paradižnike, kumarice, (mlado) čebulo in paprike, pa sir, izbrane mesnine, morda tudi kakšno trdo kuhano jajce ali vloženo kumarico in bel kruh. Vse to si lahko narežemo (ali pa tudi ne) in postrežemo, po možnosti na leseni deski. Začinimo s ščepcem soli in že je pred nami zajtrk, o katerem trenutno govorijo prav vsi – od ustvarjalcev kulinaričnih vsebin po svetu do medijev, kot so že omenjeni Vogue ter National Geographic in New York Post.

Trend se je začel poleti, ko je turški ustvarjalec vsebin @.dayi_ na TikToku, kjer ima več kot pol milijona sledilcev, objavil svojo jutranjo rutino. Nič kaj atraktiven posnetek prikazuje možakarja zrelih let, kako sedi za mizico na ne ravno uglednem dvorišču in nič kaj elegantno zajtrkuje paprike, paradižnike, kumarice.

Pravzaprav bi bilo pravilneje reči, da se baše z omenjeno zelenjavo, ki kar izginja z obilno obložene in hkrati z nečim nemarno polite mizice. In potem se je usulo: 6000 komentarjev, več kot 7 milijonov ogledov in neštete, največkrat veliko bolj elegantne in mamljive ponovitve mladih ustvarjalcev vsebin z vsega sveta.

Vsak ima svoj dodatek

Težko je reči, zakaj je ravno ta posnetek tiktokerja srednjih let, ki so mu poleg hrane očitno zelo ljubi avtomobili, postal viralen; morda zato, ker prikazuje poletno rutino tako rekoč vsakega možakarja, ki ima svoj vrt in poleti z največjim užitkom okuša na domači zemlji pridelano zelenjavo. Morda zato, ker ima vsak od gledalcev svoj predlog, kaj vse bi lahko dodali tej pojedini – od oljčnega olja do ocvrtih jajc, domačih vložnin pa vse do hrenovk in klobasic. Morda je posnetek požel tolikšno pozornost, ker se lahko mladi, usmerjeni v moderne smernice, smutije in rastlinske zgodbe, nad to požrtijo samo odkrito zgražajo. Morda pa je postal viralen zgolj zato, ker je neverjeten odmik od preostalih spletnih vsebin, ki večinoma prikazujejo privlačne ljudi, kako zelo uglajeno okušajo jedi ali kaj prefinjenega kuhajo v svojih do popolnosti zloščenih kuhinjah.

Kar je nadvse zanimivo, je tudi to, da trend požiranja sveže poletne zelenjave z domačega vrta že več mesecev ne pojenja. Torej tudi zdaj, ko se vrtovi šele počasi prebujajo iz zimskega spanja in se čisto polagoma pripravljajo na nove sadike, se spletni vplivneži osredotočajo na paradižnike, paprike, kumarice in drugo slastno zelenjavo, ki je sicer značilna za poletno sezono. In roko na srce: ko bo vse našteto dozorelo na naših vrtovih, bomo tudi mi razmišljali o tem, da bi se do sitega najedli vseh teh svežih okusov.

