Babičin recept za doma narejeno škropivo, ki odganja škodljivce s sobnih rastlin

Recikliranje je pomemben del trajnostnega gospodinjenja, pa tudi vrtnarstva. Vemo, da pri skrbi za rastline lahko uporabimo na primer jajčne lupine, koristni pa so tudi različni olupki. Ena izmed največjih prednosti uporabe bananinih olupkov je njihova sposobnost odvračanja določenih škodljivcev. Eterična olja in naravne kemične spojine v olupkih delujejo kot repelent proti insektom, kot so listne uši, pršice in tripsi.

Več na deloindom.si.