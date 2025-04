Ana Roš v Poreču: to so podrobnosti

Restavracija bo na poreški rivi, povsem pri vrhu polotočka, s pogledom na otok Sv. Nikola, kar se ji zdi najlepši mogoč položaj, pravi Ana Roš. »Gre za nekdanji hotel Jadran, ne vem, kako ga bodo poimenovali po novem, kajti načrtovana je celovita prenova, sama imam predstavo, da bo šlo za podobno kombinacijo, kot je v Ljub­ljani, pri hotelu As in tukajšnjem Jazu. Glede na to, da bo samo dvanajst sob, si predstavljam, da gre za ekskluzivnejšo ponudbo,« pravi najboljša slovenska šefinja kuhinje o novosti, ki bi po zdajšnjih predvidevanjih lahko zaživela decembra. Sprva, pripoveduje, so ji ponujali projekt, ki bi bil doma v nastajajočem petzvezdičnem letovišču Pical, vendar ga je odklonila, kajti zdelo se ji je, da bi to zahtevalo restavracijo tipa fine dining, ki je v tem trenutku ne zanima.

Spomnimo: pred nekaj dnevi je ekipa Ane Roš objavila novico, da so podpisali pogodbo o odprtju prve restavracije v tujini. Pred leti so s sicer podobnim konceptom poskušali v letovišču Petram, tudi na istrskem območju, vendar so se komaj kak teden pred odprtjem z lastniki razšli zaradi, kot temu rečemo, nespravljivih razlik v pogledih na gostinski posel. V času po tem je Roševa v ljubljanskem mestnem središču odprla nov lokal, neke vrste bistro, ki je v pritličju butičnega hotela v Knafljevem prehodu.

Novi partner, Valamar, je razvejano hrvaško podjetje, pod okrilje katerega spada 36 hotelov in letovišč ter 15 kampov vzdolž jadranske obale. Tudi v samem Poreču imajo številne naslove, kot kaže, pa se odločno obračajo k temu, da se povežejo s čim več najbolj znanimi kuharskimi mojstri: na otočku, ki leži pred rivo, je namreč v tamkajšnjem letovišču vrata odprla tudi restavracija s podpisom znanih bratov Roberta in Enrica Ceree, sklepati je mogoče, da bodo pritegnili še koga.

Kaj bodo kuhali?

Kako pa se bo, glede na ljubljansko izpostavo, spremenila ponudba hrane? »Restavracija bo odprta ves dan, tako da govorimo o zajtrku, kosilu in večerji. Jasno je, da bomo ohranili nekaj jedi s podpisom iz Jaza. Ko smo se pogovarjali z Valamarjem, so povedali, da so tako navdušeni nad tem, kar so doživeli pri nas v Ljubljani, da hočejo točno to – ampak seveda je treba hrano prilagoditi. Ne bomo stregli srne in podobnih krepkih mesnih jedi, ampak jih bomo prilagodili prostoru, kjer bo restavracija, prva franšiza blagovne znamke Jaz by Ana Roš. To je koncept, ki mi je vsak dan bolj blizu in vsak dan več ljudi mi reče, da radi pridejo tudi samo na koktajl ali dva – kar je res super, tako da bomo to vsekakor prenesli tudi v Poreč: tako koktajle kot brezalkoholne pijače, ki jih tudi razvijamo sami,« pravi Ana Roš Stojan.

Pri prilagajanju menija na novo okolje ne bi smela imeti nobenih težav. Hrvaška Istra je bila eden najpomembnejših vplivov na njeno dojemanje hrane, že takrat, ko se ji še sanjalo ni, da bo nekoč kuhala. Družina je namreč poletne počitnice preživljala v hiški v notranjosti Istre, ki jo chefinja verjetno še do današnjega dne šteje za svoj dom, če ne uradno, pa po občutku zavetja, ki ga tam najde. Istrske okuse torej dobro pozna in verjeti je, da bo to, kar bodo na krožnik postavili v Poreču, imelo smisel. Ne bi se čudili niti, če bi kmalu predstavila svoje oljčno olje.

Medtem ko je bila poslovna aktivnost očitno usmerjena v Hrvaško, pa Slovence še bolj zanima, kako je s pekarno v Ljubljani, ki se kar ne odpre. Kot so nam povedali, so v fazi testiranja izdelkov in pekarna bo kmalu začela delovati, ampak najprej za potrebe Jaza in Hiše Franko. Ko bodo stoodstotno gotovi glede sistema, ki ga na novo postavljajo, pa tudi za druge kupce.

