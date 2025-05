Ameriške borovnice: da bodo še bolj okusne, naredite to

Zamikale so nas ameriške borovnice, sezona tega jagodičevja pri nas traja nekako od konca junija do sredine avgusta. A smo vseeno poklicali v Borovnico, kjer imajo veliko nasadov tega jagodičevja, in se povezali s pridelovalko Anjo Pirc. Zanimalo nas je, kako naj hranimo ameriške borovnice. »V hladilniku bodo dlje obstojne, moje mnenje pa je, da okus borovnic na sobni temperaturi mnogo bolj pride do izraza, kot če jih uživamo hladne,« pojasni Pirčeva in doda še nekaj besed o zamrzovanju: »Zamrzovanje je enostavno, ni tako kot pri gozdnih borovnicah, ki se zlepijo skupaj, ameriške so namreč bolj kompaktne in ohranijo svojo obliko. Zamrzovanje ne pokvari kakovosti. Lahko jih zamrznete v posodah, steklenih kozarcih, vrečkah, kar vam pride pod roke.«

...

Za barvni učinek in dekoracijo

O uporabi v kuharstvu pa: »Ameriške borovnice so odlične za peko. Imajo popolno ravnovesje med sladkim in kislim, kar po navadi izboljša okus peciva, da ni presladko. Med peko se zmehčajo, vendar običajno ne razpadejo popolnoma, zato kolačem in pitam dodajo teksturo in sočnost. Priljubljene so tudi zaradi barvnega učinka, vijolične barve, ki pride do izraza v nadevih ali glazurah. Ameriška borovnica sicer ne da toliko barve kot gozdna, ki ima tudi notranjost sadeža temne barve, saj se vsa barva ameriške borovnice skriva v njeni povrhnjici. So pa ameriške borovnice nepogrešljive pri dekoraciji sladic, saj so lepše, poleg tega ne puščajo barve in dlje ostanejo čvrste.«

Pirčeva še naniza okuse, ki jih lahko dodamo ameriškim borovnicam: »Najboljše so v kombinaciji s cimetom, limono, vaniljo, skuto ali maskarponejem, v naši hiši zelo veliko pečemo borovničev štrudelj, največkrat z jabolki. Kot zanimivost: štrudelj po navadi peče kar moj oče Jože, saj ga to neznansko veseli.« Poleg domačega zavitka sogovornica omeni še te sladice, ki jih prekrasno dopolnijo ameriške borovnice: mafini, pite, torte, panakota, sladoled, smuti, palačinke ...

...

Slastni recepti z borovnicami