Ali vaš bazen ogroža vaše zdravje? Preverite, kako pogosto ga morate očistiti

Poleti marsikatera vrt in dvorišče postaneta bogatejša za modro površino, v kateri se ob vročih dneh čofota, plava in hladi.

Seveda govorimo o bazenih, in sicer montažnih, ki jih marsikdo v vročih mesecih postavi pred svojo hišo. Tako na domače dvorišče na priročen in preprost način vnesemo nekaj svežine in zabave. Montažni bazeni so od stacionarnih navadno ugodnejši, postavimo jih, kadar želimo, prav tako izpraznimo, med tem časom pa je pomembno, da vzdržujemo higieno bazena na pravilen način.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.