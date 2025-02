Ajdovi žganci: zdaj jih boste obvladali (VIDEO)

In nikar se ne ustrašite, če vam žganci ne bodo uspeli. Prekuhane moke ne zavrzite, temveč jo ohladite, dodajte nekaj bele moke, malo vode in kvasa, tudi soli. Z malo truda in iznajdljivosti bo nastal odličen kruh.

Ajdove žgance sicer lahko postrežemo k različnim jedem, denimo k okusni domači obari ali kakšni podobni enolončnici. Poleti pa nam zelo teknejo, če jih postrežemo h kislemu mleku, pri čemer je doživetje popolno takrat, ko to jed naročimo v kakšni od gorskih koč.

Sestavine

Za 4 osebe.

0,5 l ajdove moke

1 l vode

1 žlička soli

Za zabelo

50 g masla ali masti, lahko tudi 2 žlici ocvirkov v masti

Priprava

V ožjem in nekoliko višjem loncu zavremo vodo, v katero dodamo sol. Nato v lonec postavimo kuhalnico tako, da je vrh ročaja pravokotno postavljen na sredino dna posode. Okoli kuhalnice vsujemo moko, zatem previdno vzamemo kuhalnico iz lonca. S tem trikom na sredini kupčka moke naredimo luknjo. Da bi nam žganci zagotovo uspeli, lahko ta korak opravimo tako, da lonec z vrelo vodo odstavimo s kuhalnika, nato v lonec namestimo kuhalnico, okoli nje vsujemo ajdovo moko, vzamemo iz lonca kuhalnico in, ko je v vodi že kupček z ajdovo moko, vrnemo nazaj na ogenj. Moko z žlico pomaknemo malo od notranjega roba lonca, Takoj ko kipeča voda iz sredinske luknje pokrije moko, zmanjšamo ogenj. Če je treba, s kuhalnico popravimo sredinsko luknjo. Lonec pokrijemo in počakamo, da zelo nežno vre pol ure. Nato pripravimo posodico, v katero počasi in previdno odlijemo skorajda vso vodo. Pazimo, da v loncu ohranimo kuhano moko, pri odlivanju pa si lahko pomagamo tako, da z leseno kuhinjsko lopatko (ali kakšno drugo širšo kuhalnico) zadržimo moko v loncu. V roke vzamemo vilice, lahko takšne z dvema rogovoma, in mešamo oziroma brkljamo, da se naredijo žganci. Če je treba, k žgancem dolijemo še malo vode, ki je ostala od kuhanja. Dolijemo le malo, nato pomešamo z vilicami, če je treba postopek ponovimo. Tekočine dodamo zgolj toliko, da dobimo želeno gostoto. Ne dolijemo vse na eno mesto. Da se žganci zasvetijo, jih zabelimo z raztopljenim maslom ali mastjo, lahko tudi s prepraženimi ocvirki.

