Airbnb: Oddajanje brez soglasij ni enako kot oddajanje na črno (VIDEO)

V svetu nepremičnin je kratkoročno oddajanje stanovanj prek platform, kot sta Airbnb in Booking, postalo izjemno priljubljeno. Kljub privlačnosti dodatnega zaslužka pa ta dejavnost prinaša številne izzive – od regulativnih omejitev do intenzivne organizacije in obvladovanja pričakovanj gostov. V novi epizodi podkasta Deloindom smo gostili Vida Soklič, svetovalca za trženje počitniških kapacitet, in Vanjo Žitnik, lastnico stanovanja, ki ga občasno oddaja v najem. Skupaj sta osvetlila ključne vidike kratkoročnega oddajanja nepremičnin in podala koristne nasvete za lastnike, ki razmišljajo, da bi se podali v ta posel.

Več na deloindom.si.