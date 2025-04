5 znakov, da smo kupili dobre čevapčiče

Da bomo naslednjič z žara postregli tiste ta prave, smo zbrali pet enostavnih nasvetov, kako prepoznati, ali smo kupili dobre ali razvodenelo mesno žalost, ki bi jo bilo bolje pustiti na polici.

1. Tekstura naj bo čvrsta, ne kašasta

Ko pogledamo maso za čevapčiče, mora delovati kompaktno, a ne pretrdo. Če je videti, kot bi bila zmešana z vodo ali deluje kot pašteta, je bolje, da poiščemo boljši izdelek. Pravi čevapčiči so narejeni iz fino mletega mesa, ki se lepo drži skupaj, ne razpada in ne pušča sumljive tekočine. Teksturo lahko pri mesu, zapakiranem v embalažo, testiramo z rahlim pritiskom. Masa mora v tem primeru nuditi rahel upor, v njej ne sme nastati vdolbina, kot bi jo naredili z žlico v jogurt.

2. Barva naj bo naravna, ne umetno rožnata

Dober čevap je svetlo rdeče do rožnate barve. Če so na masi sivo-rjavi madeži, oksidirani robovi ali čudna bleščeča rožnata barva (ki spominja na klobase iz risank), to pomeni, da je že stara ali obdelana z aditivi. Neenakomerna barva ali zelenkast odtenek namreč pomeni le eno: takšni čevapčiči naj ostanejo kar na polici.

3. Vonj mora biti svež in mesnat

Če že v surovem stanju nekaj »zaudarja«, potem niti peka ne bo rešila okusa. Masa za čevapčiče mora prijetno dišati po mesu, brez kislih, žaltavih ali kovinskih vonjav. Pravi primerki ne potrebujejo umetnih arom, saj dober vonj izhaja iz kakovostnega mesa in začimb.

4. Pravo razmerje maščobe: 80 % meso, 20 % okus

Čevap ne sme biti suh, a tudi ne ocvrt v lastni maščobi. Idealno razmerje meso/maščoba, ki zagotavlja, da bodo čevapčiči ostali sočni tudi po toplotni obdelavi, je 80:20. Če je maščobe preveč, se bodo med peko dobesedno stopili, če je je premalo, pa bodo suhi in trdi kot stara guma.

5. Seznam sestavin naj bo kratek in jasen

Če čevapčiče kupujemo v trgovini, lahko hitro preverimo etiketo. Dobri imajo kratko sestavo: govedina (morda malo jagnjetine), sol, poper, po želji česen ali ščepec sode bikarbone. Če seznam sestavin izgleda kot laboratorijski priročnik, je bolje, da paket odložimo tam, kjer smo ga dobili.

Kaj vprašati mesarja, da bomo domov odnesli najboljše čevapčiče?