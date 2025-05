5 napak pri ogrevanju, ki vas vsako leto stanejo do 15 % več — in kako jih odpraviti

Po koncu kurilne sezone moramo pozornost nameniti več stvarem. Poleg ukrepov za vzdrževanje, čiščenje in regulacijo ogrevalnega sistema, ki pripomore k njegovi učinkovitosti in zniža stroške, sta pomembna tudi razmislek o izboljšavah in spremljan­je dogajanja na trgu, da bomo po najugodnejši ceni kupili ali naročili energent, s katerim se ogrevamo.

Najpomembnejša pa je seveda pravočasna odprava nepravilnosti in okvar na ogrevalnem sistemu, ki so nam povzročale nevšečnosti že med kurilno sezono ali pa sta jih pri rednem pregledu odkrila serviser ali dimnikar. Ko se nam bo pred začetkom ogrevanja čas iztekal, morda ne bo nadomestnih delov, razpoložljivega mojstra, v skrajnem primeru se bomo morali odločiti tudi o zamenjavi peči.

