3 znaki, da se je vaše razmerje znašlo v krizi (po mnenju psihologa)

Rahljanje dragocenih vezi med dvema osebama, ki sta si blizu, je običajno dolgotrajen in neviden proces, ki se ga pogosto zavemo, ko je že prepozno oziroma, ko so razpoke v partnerski zvezi že tako globoke, da poti nazaj skoraj več ni.

A obstajajo znaki, ki nas lahko opozorijo na to, da razmerje pluje v nemirne vode. Če jih znamo prepoznati, lahko pravočasno ukrepamo in rešimo odnos. Ali pa ga hitreje končamo in si tako prihranimo odtujeno sobivanje z osebo, s katero se ne osrečujemo več. Saj kot pravi priznani psiholog dr. Andrej Perko: »Če zveza več ne živi, je kot truplo. In truplo je treba pokopati.«

Da je odnos prišel do kritične točke, pričajo predvsem tri stvari, je prepričan ameriški psiholog dr. Mark Travers, ki je za Psychology Today razkril, zakaj so tako pomembne in kaj se skriva v njihovem ozadju ... Več o tem TUKAJ - na Onaplus.si.