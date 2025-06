3 čudoviti načini, kako shraniti jagodičevje, da ga ne bomo vedno le zamrzovali

Priznajmo si – poleti bi lahko sladice pripravljali samo iz jagodičevja. Maline, robide, borovnice in jagode so najslajši grižljaji narave, a kaj, ko se tisti trenutek, ko jih prinesemo domov in pustimo na pultu, že začne njihova tiha borba za preživetje. In ker letos res ne želimo jokati za skledo plesnivih malin, smo na kup zbrali tri čudovite načine, kako jih lahko shranimo tako, da bomo v njegovih čarih uživali tudi globoko v jesen.

1. Fermentacija: naj jagodičevje zaživi po svoje

Fermentacija ni le domena zelja in kimčija. Tudi maline, robide in borovnice so odlične kandidatke za hitro divjo fermentacijo, za katero ne potrebujemo zapletene opreme ali zapletenih navodil.

Kako se tega lotimo?

V čist kozarec naložimo pest jagodičevja. Dodamo 1–2 % slanico (kar v praksi pomeni, da v 100 ml vode zmešamo 1–2 g soli) Kozarec rahlo zapremo (ali uporabimo fermentacijski pokrovček). Postavimo na sobno temperaturo za 2–4 dni.

Jagodičevje začne rahlo brbotati, okus postane bolj globok, skoraj vinsko saden in rahlo kiselkast. Tako pripravljeno jagodičevje lahko uporabimo za solatne prelive, jogurtove sklede ali pa kot zabaven dodatek sirni plošči.

2. Sušenje: poletje v kozarčku

V dneh, ko nas sonce bogato razvaja, je čas za najbolj starodaven način shranjevanja: sušenje.

Kako se tega lotimo?

Jagodičevje operemo, dobro osušimo in razporedimo po pekaču s peki papirjem. Sušimo v pečici pri najnižji temperaturi (približno 50 °C) s priprtimi vratci ali pa uporabimo dehidrator. Posušeno sadje shranimo v steklene kozarce z nepredušnim pokrovom.

Tako pripravljeno jagodičevje si lahko privoščimo v ovseni kaši, domači granoli ali kot dodatek sladko-slanim sendvičem.

...

3. Ste za infuzijo?

Če obstaja popoln način, kako ujeti dušo jagodičevja, potem je to zagotovo tako, da ga potopimo v med. Prisežemo, da bolj prefinjenega načina skoraj ni.

Kako se tega lotimo?

V manjši kozarec dodamo jagodičevje – maline ali borovnice so v tem receptu zmagovalke. Prelijemo z dobrim, tekočim domačim medom. V obdobju dveh tednov se bo iz sadja počasi izločila vlaga, med se bo razredčil in prepojil z okusom poleti.

Tako pripravljeno dišečo, aromatično bombo lahko dodamo čaju ali prelivu za palačinke, nič pa ne bo narobe tudi, če si jo privoščimo kar na žlico.

Namesto v med lahko jagodičevje namočimo tudi v maslo in ustvarimo sadno maslo, ki se odlično poda na palačinke, biskvite ali pa kar na kruh. Postopek je skrajno enostaven - v zmehčano maslo primešamo nekaj posušenega jagodičevja, dodamo ščepec soli, malce medu, zavijemo v peki papir in za dobri dve uri postavimo v hladilnik.

