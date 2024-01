Pustna maska iz omare

Bliža se pust, ki se ga strašno veselijo najmlajši, njihovim staršem pa običajno, ko jim pripravijo kostume in jih naličijo, zmanjka časa in volje, da bi tudi sebi ta en dan v letu privoščili drugačen videz in osebnost. S pustimi maskami ni treba komplicirati ali zanje zapravljati veliko denarja, običajno zadošča nekaj domišljije in brskanja po omarah.

O otroških kostumih, ki jih izdelamo z rečmi, ki jih imamo doma, smo že pisali, zato se tokrat posvečamo odraslim. Dame bodo imele nekoliko manj dela in več možnosti kot gospodje, tudi zato, ker so njihove omare običajno bolj polne različnih kosov, ki jih je mogoče spremeniti v pustni kostum.

Za piko na i se še naličimo. FOTO: Yykkaa/Getty Images

Bel obraz, rdeča usta

Za gejšo lahko denimo uporabimo preprost kopalni plašč, če je svilen, toliko boljše, pod njim pa bodo hlačne nogavice, pajkice, bodi in oprijeta majica, najbolje v kožni barvi. Pri gejši je najpomembnejše ličenje. Po celotnem obrazu, tudi ustnicah, najprej nanesemo belo barvo, samo puder ne bo dovolj, nato pa s črnim tušem poudarimo oči ter z rdečo šminko zgolj v srednjih dveh tretjinah ustnic narišemo izrazito našobljena usteca. Lase si spnemo v figo in vanjo zapičimo par kitajskih paličic ter v roko vzamemo pahljačo, ki je zadnja leta med vročimi poletji postala že skoraj nepogrešljiv dodatek.

Za gejšo oblečemo kopalni plašč, najpomembnejša pa je poslikava obraza. FOTO: Cfikker/Getty Images

Otrok cvetja

Tudi kostum za hipijevko najbrž brez težav najdemo v omari. Če že nimamo hlač na zvonec, lahko uporabimo dolgo široko krilo, sega naj čisto do tal, kakšne barve je, je povsem vseeno, za otroke cvetja barvne kombinacije niso bile preveč pomembne, zato tudi izberemo kose, za katere se nam zdi, da barvno niso ravno skladni. Za hipije so bila značilna tudi tako imenovana tie dye, torej doma pobarvana oblačila z značilnimi pisanimi vzorci.

Majico pobarvamo ali izberemo čim bolj pisane kombinacije. FOTO: Ablestock.com/Getty Images

Barve lahko kupimo v vsaki trgovini s pripomočki za ustvarjanje, poleg njih pa potrebujemo še belo bombažno majico in nekaj elastik. Sveže oprano majico čim bolj zmečkamo in zvijemo, nato pa spnemo z elastikami ter na tkanino nanesemo barve (preden se tega lotimo, preberemo navodila za uporabo, saj ta niso enaka za vse barve). Običajno pustimo barvo delovati od 12 do 24 ur, nato jo temeljito speremo in oblačilo operemo kot običajno. Ko so oblačila pripravljena, izberemo še dodatke – trak za okrog glave, veliko ogrlic in zapestnic, okrogle uhane in očala.

Belo bombažno majico pobarvamo kar sami. FOTO: Brook White/Getty Images

Divja mačka

Povsem enostavno se spremenimo tudi v mačko, udomačeno ali divjo. Oblečemo črne hlače in majico ali izberemo oboje v rjavi barvi, tudi oranžna in bela sta primerni. Iz tkanine enake barve izdelamo še rep in ušesa. Za rep potrebujemo kos blaga, dolg naj bo en meter ter širok okrog 20 centimetrov. Po dolgem ga prepognemo tako, da se bosta zunanji oziroma pravi strani stikali, nato zašijemo po daljši in eni krajši stranici, obrnemo, da bo prava stran obrnjena navzven, in rep napolnimo.

Za to lahko uporabimo kar običajno vato. Na koncu zašijemo še zadnjo odprtino in rep z varnostno sponko pritrdimo na hlače. Ušesa izdelamo tako, da iz kartona izrežemo dva trikotnika in ju oblepimo s tkanino, ki smo jo uporabili za izdelavo repa, nato pa ju prilepimo na obroč za lase. Za piko na i si poslikamo še obraz.