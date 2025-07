Prvi oblikovalec iz Sirije na pariškem tednu visoke mode

Sirski modni oblikovalec Rami Al Ali se je zapisal v zgodovino kot prvi modni oblikovalec iz Sirije, ki so ga uvrstili v uradni del pariškega tedna visoke mode, kar že velja za nov mejnik za arabske predstavnike v tem luksuznem poslu. Potem ko je Al Ali več let ob robu pariškega tedna mode predstavljal svoje večerne obleke, ga je Francoska zveza za visoko modo in modo (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) po poročanju francoske tiskovne agencije AFP letos povabila, da se pridruži uradnemu programu.

V Parizu se je predstavil s kolekcijo, ki je odražala njegov optimizem glede prihodnosti svoje domovine, opustošene v večletni državljanski vojni. Na ogled je postavil dolge plisirane obleke pretežno v pastelnih barvah, pri čemer je prefinjeno uporabil svilo, krep tkanino, vezenine in bisere. »Kolekcijo smo poimenovali Varuh svetlobe in je nastala v času, ki je zelo obetaven in upanja poln,« je povedal 53-letnik. Kot je dodal, je bil »živčen, vznemirjen, utrujen in srečen« zaradi svojega prelomnega trenutka na pariškem tednu mode.

Pariški teden mode je potekal od 25. do 29. junija. FOTO: Thibaud Moritz/AFP

Al Ali, ki je odraščal v mestu Deir ez-Zor na vzhodu Sirije, se je kasneje preselil v Dubaj, prestolnico Združenih arabskih emiratov, kjer je pred več kot 20 leti ustanovil svojo blagovno znamko. Po desetletjih, ko je bila Sirija sinonim za nasilje in politično zatiranje, zdaj upa, da je napočil čas, ko bodo lahko sirski umetniki pomagali poudariti bogato zgodovino in kulturo modnega oblikovanja te države.

Na pariškem tednu mode sta se letos med drugimi predstavila dva modna oblikovalca iz Libanona – Elie Sab in Zuhair Murad – ter Imane Ayissi iz Kameruna, ki je edini modni oblikovalec iz Podsaharske Afrike, ki je sodeloval na letošnjem pariškem tednu mode, prišel pa je tudi Mohamed Aši iz Savdske Arabije.