Prva javna predstavitev skicirk Ivane Kobilca

Gre za skicirke Ivane Kobilca, ki ponujajo edinstven vpogled v način dela in ustvarjalnega razmišljanja najbolj znane slovenske slikarke.

Skicirke, ki jih je Narodni galeriji podarila družina Pintar, še nikoli niso bili predstavljene v javnosti. Šest zvezkov izvira iz treh obdobij umetničinega življenja in ustvarjanja. Prva dva nas popeljeta v čas njenega študija v Münchnu in izletov po Gorenjski, trije so iz sarajevskega obdobja, zadnji pa je iz Berlina, umetničine zaključne mednarodne postaje.

Na razstavi skupaj s skicirkami predstavljajo še 14 oljnih slik, od katerih sta dve iz zasebnih zbirk prvič predstavljeni javnosti. Dve sliki, Vedeževalka iz kart in Bošnjak s pipo, pa je Narodna galerija v zadnjih dveh letih odkupila na zahodnoevropskem trgu in sta se tako vrnili domov.

Prav skice so, poleg drugih preiskav, potrdile pristnost odkupljenih slik. Umetnica je risbe v grafitu uporabljala za študij osnovne podrisbe, po katerih je nato lahko slikala, in za preučevanje obrazov, detajlov kostumov in rok. Fotografske študije je uporabila za gradnjo kompozicije in umeščanje figur v prostor, oljne študije pa so podobe iz senc dopolnile z barvo in kontrasti.