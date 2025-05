Proti diktatu vitkosti: danes je dan, ko zavrnemo škodljive diete

Mednarodni dan brez diete se je začel leta 1992 na pobudo Mary Evans Young, ki se je spopadala z motnjami hranjenja. Sprva je bil omejen na Združeno kraljestvo, pozneje pa je postal mednaroden. Zaznamujemo ga 6. maja, njegov simbol je svetlo modra pentlja, cilj pa zavračanje nerealističnih meril, ki jih spodbujata lepotna in zabavna industrija.

Gibanje si prizadeva za zmanjšanje stigmatizacije, povezane s telesno težo.

Njegovi poslanstvi sta med drugim spodbujanje sprejemanja telesne raznolikosti in zavračanje strogih, za zdravje škodljivih diet, ki običajno ne delujejo, ampak povzročijo t. i. jo-jo učinek, po katerem človek na koncu pridobi še več teže (predvsem na račun maščobe), posebno pozornost namenjajo motnjam hranjenja. Gibanje si prizadeva za zmanjšanje stigmatizacije, povezane s telesno težo, in za promocijo telesne pozitivnosti.

Sprejemanje telesne teže ne sme pomeniti zanemarjanja zdravstvenih tveganj, povezanih z debelostjo. FOTO: Trumzz/Getty Images

Dan brez diete poudarja, da so vsa telesa lepa ne glede na to, kakšne oblike so. Kampanje na družbenih omrežjih, kot je #NoDietDay, so pomemben del tega gibanja, saj spodbujajo širjenje sporočil o sprejemanju telesne raznolikosti in zavračanju dietne kulture. Poleg tega se osredotoča na izobraževanje ljudi o pravilnem načinu odgovorne in učinkovite prehrane. Ljudem omogoča, da si za en dan odpočijejo od diete.

Nerealistične diete

Gibanje z znanstvenimi dokazi razbija mite o hujšanju. Eden takšnih je, da limona topi maščobo, kar ne drži. Komercialne diete pogosto obljubljajo hitre rezultate, vendar so dolgoročno lahko škodljive za zdravje. Različne ustanove opozarjajo na težave, povezane z obsesijo glede telesne teže, treba se je izogibati dietam, ki temeljijo na nerealističnih idealih.

Nujen je zdrav odnos do hrane in telesa.

A čeprav pravijo, da je treba ceniti in sprejemati raznolikost telesnih atributov, ne podpirajo popolne opustitve poskusov zmanjšanja telesne teže pri osebah, pri katerih debelost predstavlja zdravstveno tveganje. Kritiki mednarodnega dneva brez diete pogosto poudarjajo, da sprejemanje telesne teže ne sme pomeniti zanemarjanja zdravstvenih tveganj, povezanih z debelostjo. Kljub temu podporniki dneva poudarjajo, da je pomembno, da se posamezniki osvobodijo pritiskov dietne industrije in razvijejo zdrav odnos do hrane in telesa.