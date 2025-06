Prof. dr. Gregor Starc: »Otroci, ki so bili prizadeti med pandemijo, verjetno ne bodo dosegli starosti svojih staršev.«

O tem, da šport in redno gibanje nista pomembna le za telesno zdravje, ampak tudi za duševno stabilnost, socialno povezanost in pri preventivi glede vrstniškega nasilja, z dr. Gregorjem Starcem, vodjo nacionalnega sistema ŠVK, rednim profesorjem in članom raziskovalne skupine SLOfit na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. V začetku meseca ste predstavili prve izsledke nacionalnega sistema Športnovzgojnega kartona 2025 (ŠVK 2025). Takrat ste opozorili, da breme ukrepov med pandemijo covida-19 otroci in mladostniki nosijo s seboj, še več – ob koncu tretjega šolskega leta po njej lahko potr...