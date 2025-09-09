Prodaja avtov poskočila za 16 odstotkov – na vrhu so te znamke

V Sloveniji je bilo avgusta prvič registriranih 4272 osebnih vozil, kar je 16,2 odstotka več kot avgusta lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Povsem električnih avtomobilov je bilo prvič registriranih 451, potem ko jih je bilo avgusta lani 183, kažejo sveži podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Avtomobilov s priključnim hibridnim pogonom je bilo avgusta prvič registriranih 130 oziroma 42,9 odstotka več kot avgusta lani, samopolnilnih hibridov pa 299 oziroma dva odstotka več kot avgusta lani.

Največ osebnih avtomobilov je avgusta prodal Volkswagen (617). Sledili so Renault (465), Škoda (433), Toyota (262) in Hyundai (238). Najbolj prodajani modeli so bili renault clio (263), volkswagen T-roc (144), škoda octavia (123), peugeot 2008 (121) in nissan qashqai (115).

Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je medletno upadlo za 18,9 odstotka, na 443. Med njimi so bile na vrhu znamke Ford (91), Fiat (80) in Volkswagen (69). Med modeli so prevladovali fiat ducato (64), ford transit custom (44) in volkswagen caddy (28).

V prvih osmih mesecih leta je bilo prodanih skupno 39.515 osebnih vozil oziroma 8,1 odstotka več kot v istem obdobju lani. Število prodanih lahkih gospodarskih vozil se je zmanjšalo za 20,2 odstotka, na 4483.