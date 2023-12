Priznani slovenski somelje razkril, s katerim vinom lahko speljemo celo božično večerjo

Tik preden ugasnemo računalnike, pospravimo delovno mizo in se odpravimo v predpraznično nakupovanje, ki mu bo sledilo kuhanje, pečenje in nato uživanje z družino in prijatelji, smo, da bodo večerje res zaokrožene, kot se spodobi, za rokav pocukali še najboljšega someljeja Slovenije Valentina Bufolina.

Z njim smo poklepetali o tem, kakšna vina naj ponudimo gostom na božični večerji, s čim naj zapolnimo vinsko vitrino za zadnji dan v letu in ali res potrebujemo za vsako vino drug kozarec.

Naj vas že zdaj pomirimo, s kozarci si ne belite glave, nekaj več truda vložite v primerne temperature. In če si stvari ne bi radi preveč zapletali, je Bufolin, ki ima kot edini v Sloveniji titulo Italian Wine Ambassador, razkril tudi, s katerim vinom lahko speljemo cel večer.

Za tiste, ki pa bi radi praznično omizje zaokrožili tudi s poigravanjem z različnimi vini, je sogovornik podal res zanimive predloge, s katerimi lahko na goste naredite velik vtis.