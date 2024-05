Privoščite si kavo v družbi mačk

Imate radi kavo ali čaj in sodite med mačjeljubce? Potem je koncept kavarn Cat Cafe za vas prava izbira. Po japonskem zgledu so namreč na več koncih sveta že odprli vrata gostinski lokali, v katerih lahko gostje popijejo ali pojedo kaj slastnega, se ob tem družijo z mačjimi kosmatinkami in se sprostijo.

Več na deloindom.si.