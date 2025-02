Pripravljen na vse izzive: pametni telefon, ki ponuja veliko več

Pametni telefoni so že zdavnaj presegli prvotno vlogo, ki jim je bila dana – to, da z njimi zgolj opravljamo klice ali pošiljamo SMS-sporočila. So naši najzvestejši partnerji in sopotniki pri različnih pustolovščinah ter hkrati tudi naši najzanesljivejši pripomočki, s katerimi si olajšamo in hkrati obogatimo vsakdan.

Da bo vaš pametni telefon popolnoma skladen z vašimi pričakovanji in predvsem razgibanimi dejavnostmi, mora zadovoljiti najmanj tri zahteve: naj bo trpežen, zmogljiv in odporen proti zunanjim dejavnikom.

Iščete 'rambota' med pametni telefoni? Tukaj je HONOR Magic7 Lite

Letošnje leto se je začelo z zanimivo novostjo – na slovenski trg je prišel pametni telefon, ki je sicer na zunaj izjemno eleganten, prefinjen in šik, v notranjosti pa skriva značaj bojevnika. HONOR Magic7 Lite je namreč zasnovan za ekstremne razmere in dolgotrajno uporabo. Kaj je njegova skrivnost?

HONOR Magic7 Lite postavlja nov standard v srednjem cenovnem razredu in je zasnovan z naprednimi inovativnimi tehnologijami, ki bodo reševale vaše najpogostejše težave.

Nova generacija zaslona HONOR zagotavlja izjemno odpornost proti padcem z višine do dveh metrov.* Ultra kaljeno steklo in ojačan zaščitni sloj zagotavljata celovito zaščito naprave, medtem ko edinstveno oblikovanje ukrivljenih robov dodatno varuje vogale pred udarci.

Zaslon je prestal celo praskanje z rezilom, ne da bi pustil sled, in zdržal udarce, kot je lomljenje oreha – brez ene same praske. HONOR Magic7 Lite združuje vrhunski dizajn in brezkompromisno vzdržljivost, zaradi česar je idealen za vsakodnevne izzive in ekstremne razmere.

Zac Alsop preizkusil vzdržljivost HONOR Magic7 Lite v ekstremnih razmerah Kako ekstremno učinkovit je HONOR Magic7 Lite, dokazuje naslednji preizkus: britanski ustvarjalec vsebin Zac Alsop je na zasneženi Finski preizkusil zmogljivost in vzdržljivost telefona. Izziv? Preživeti dlje kot baterija, ki zdrži do tri dni. Zac se je podal na pravo arktično pustolovščino – najprej je skočil v ledeno kopel, kjer je telefon brez težav zdržal ekstremne temperature in obdržal kar 99 odstotkov napolnjenosti baterije. Nato se je preizkusil v vožnji s snežnimi gokarti, pri čemer mu je telefon padel iz žepa. Čeprav so ga povozile snežne sani, je HONOR Magic7 Lite preživel brez praske in imel še vedno 96 odstotkov baterije. Sledila je sproščujoča vožnja po snežni toboganski stezi, dan pa se je zaključil z impresivnimi 87 odstotki napolnjenosti baterije. Novi HONOR Magic7 Lite dokazuje, da je pripravljen na vse – od ekstremnih razmer do vsakodnevnih izzivov. Celoten izziv si lahko ogledate na Instagram profilu HONOR.

Imate težave z brskanjem po spletu v čolnu ali na plaži? HONOR Magic7 bo rešil tudi tovrstne težave, saj podpira upravljanje na dotik z mokrimi rokami. Ne glede na to, ali se znajdete v dežju ali na peščeni plaži, bo vaš telefon deloval brezhibno.

Vse te lastnosti skupaj tvorijo izjemno vzdržljiv telefon, ki je primeren za vse vrste uporabnikov, od športnikov do poslovnežev.

Pametni telefon HONOR Magic7 Lite deluje brezhibno tudi pri temperaturah do –30 stopinj Celzija. To je še posebej pomembno za vse, ki se pogosto znajdete v hladnem podnebju ali se ukvarjate z zimskimi športi.

Adut, ki ga ne gre spregledati: dolga življenjska doba baterije

Kolikokrat se vam je zgodilo, da vas je telefon pustil na cedilu ravno v trenutku, ko bi ga najbolj potrebovali? Ali pa, da se je baterija izpraznila sredi sestanka ali gledanja najljubšega filma? S telefonom HONOR Magic7 Lite bo vaša opravilnost trajala dlje.

Telefon je namreč opremljen s silicij-karbonsko baterijo z zmogljivostjo 6600 mAh, kar je v industriji redkost. S to baterijo boste uživali v do 48,4 ure predvajanja glasbe ali 25,8 ure spletnega videa* z enim polnjenjem.

Da bo prekinitev doživetja s telefonom trajala res malo časa, bo poskrbelo hitro polnjenje 66 W SuperCharge3. Telefon bo pripravljen za uporabo v rekordnem času. To je še posebej pomembno v situacijah, ko potrebujete hitro napolnjen telefon, na primer pred pomembnim sestankom ali med potovanjem.

Poleg tega inovativna tehnologija HONOR UI zagotavlja kar 50 minut pogovorov tudi pri zgolj dveh odstotkih preostale baterije, poleg tega baterija omogoča do tri dni uporabe z enim samim polnjenjem. Idealno torej za vse, ki ste pogosto na poti in nimate vedno dostopa do polnilnika.

Eleganten in zanesljiv atlet z neverjetno vzdržljivostjo

Tako nekako bi lahko opisali pametni telefon HONOR Magic7 Lite, ki navdušuje ravno zaradi svoje vsestranskosti. Čeprav se ponaša z resnično vzdržljivimi tehnologijami, ki služijo tudi največjim pustolovcem, je izjemno priročen in zanesljiv pameten pripomoček tudi v zahtevnem poslovnem svetu. Zaradi svojega izjemno prefinjenega in dovršenega dizajna je tudi kot ultimativen modni dodatek, ki se popolno poda najrazličnejšim stajlingom – zanjo in zanj. Na voljo je v dveh barvah – titansko vijoličasti in črni.

Z ultra tankim dizajnom in sofisticirano titanovo obdelavo HONOR Magic7 Lite izžareva eleganco in lahkotnost. Težak le 189 g in z debelino zgolj 7,98 mm ta naprava idealno združuje estetiko in funkcionalnost.

HONOR Magic7 Lite poganja MagicOS 8.0, ki temelji na Androidu 14. Obogaten je z inteligentnimi funkcijami, kot so Magic Capsule, Magic Portal in Parallel Space, ki prinašajo inovacije za lažje in učinkovitejše vsakodnevno življenje.

HONOR Magic7 Lite je pripravljen na vse izzive, ki jih prinaša dinamičen življenjski slog. Združuje vrhunski dizajn in brezkompromisno vzdržljivost, zaradi česar je idealen za vse, ki potrebujete zanesljivo napravo za vse življenjske izzive.

* Podatki iz laboratorijev HONOR.

Naročnik oglasne vsebine je HONOR