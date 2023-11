Pripravimo dom na zimo

Jesen je v polnem zamahu in čeprav temperature še zdaleč niso podobne zimskim, je dejstvo, da se bliža del leta, na katerega se je priporočljivo dobro pripraviti. So stvari, ki jih je treba doma in v okolici doma postoriti, preden zapade prvi sneg. Da bi ga dočakali pripravljeni, je zdaj skrajni čas za nekatera opravila.

Če se še niso, se bodo počasi s teras, balkonov, okenskih polic in dvorišč poslovile lončnice, ki so nas razvajale vse poletje in jesen. Če jih ne boste prezimili, zemljo in stebla stresite na kompost, lončke pomijte in spravite na suho in zračno mesto. Če nameravate z njimi tudi naslednje leto okrasiti dom, lončnice očistite suhega listja in odcvetelih cvetov ter jih postavite v mrzel in temen prostor, kjer bodo počakale pomlad.

Lopata naj bo pri roki. FOTO: Jason Finn, Getty Images

Pred zmrzaljo zaščitite rastline, ki rastejo na vrtovih in so občutljive za mraz: obdajte jih s primerno kopreno. Zaščitite rastline, ki še rastejo na zelenjavnem vrtu in ne prenesejo nizkih temperatur, sicer pa lahko do prve zmrzali še sadite nove grmičke in okrasna ter sadna drevesa. Tista, ki že bujno rastejo, obrežite in oblikujte njihove krošnje tako, da jih snežna odeja ne bo poškodovala.

Čisto in pretočno

Streha bo pozimi nedvomno na udaru, zdaj je skrajni čas, da se prepričate, da je brezhibna, da nikjer ne pušča, obenem poskrbite za čiste žlebove. Poskrbeti je treba tudi za odtočne reže in jaške okoli doma, kamor se bo med taljenjem snega stekala voda. Naj bodo čisti in pretočni.

Zdaj poskrbite, da vam bo pozimi toplo. FOTO: Ekaterina Chizhevskaya, Getty Images

Mislite vnaprej: ko bo dvorišče prekrila bela odeja, bo prepozno iskati pravo orodje, zato se z njim, če ga še nimate, opremite zdaj: široke lopate in metle so obvezna oprema, prav tako manjše lopate in omela, s katerimi boste lahko očistili avtomobil. Razmislite o morebitni zmrzali in si za zaščito pred poledenelim dvoriščem priskrbite sol ter pesek za posipanje tal.

Občutljive vrtne rastline je treba zaščititi pred zmrzaljo. FOTO: Ludmila Kapustkina, Getty Images

Zatesnite špranje

Prepih je pozimi največji sovražnik toplega doma, zato že jeseni kar najbolj zmanjšajte možnost zanj: zatesnite okna, vhodna in balkonska vrata in preprečite, da bi skozi ozke špranje v prostore prihajal mraz. Poskrbite za dobro delujoče ogrevalne naprave; ne glede na to, kako se pozimi ogrevate in koliko grelnih teles potrebujete, naj bodo v brezhibnem stanju. Zdaj je še priložnost za morebitno popravilo ali nakup novih.

Preglejte zalogo sveč in drugih svetil, da ob morebitnih težavah z elektriko ne boste v temi. FOTO: Publishing Group, Getty Images

Za konec: založite se z zalogo sveč in drugih svetil, kajti pozimi se rado zgodi, da zaradi takšnih ali drugačnih vremenskih razmer zmanjka elektrike, in v dolgih večerih res ne bi bilo prijetno ždeti v popolni temi.