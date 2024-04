Pripomoček, brez katerega letos ne smete na dopust

Ko gre za kamero, HONOR Magic6 Pro premika meje inovacij z najboljšo periskopsko teleobjektivno kamero v svojem razredu s 180 MP, ki združuje vrhunsko tehnologijo kamere Falcon in HONOR AI Motion Sensing Capture v vseh kamerah naprave. Kar izstopa pri novem telefonu, je 180 MP periskopska telefoto kamera z izjemno strojno opremo, popolnoma prilagojena za zajemanje osupljivih trenutkov.

Zaslonka kamere f/2,6 poveča svetlobno občutljivost, kar zagotavlja zadosten vnos svetlobe in omogoča športno fotografijo tudi v slabih svetlobnih razmerah. Poleg tega teleobjektivna kamera z vgrajeno inovativno tehnologijo povečave v senzorju podpira 2,5-kratni optični zoom in 100-kratni digitalni zoom, kar uporabniku omogoča, da se približa kateri koli aktivnosti, ki jo želi fotografirati. Senzor kamere lahko združi 16 slikovnih pik za zajem svetlobe v eno večjo z enakovredno velikostjo slikovnih pik 2,24 μm, kar omogoča kameri zajemanje svetlih in živih fotografij. Ker je telefon opremljen z najboljšo telefotokamero v panogi, so fotografije na HONOR Magic6 Pro izjemno ostre, jasne in podrobne ob povečavi.

