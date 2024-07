Priljubljeno zelišče, ki zmanjša potrebo po soli in božansko dopolni poletne jedi

Luštrek je še ena od aromatičnih zeliščnih rastlin iz družine kobulnic, med katere spadajo tudi bolj znani peteršilj, zelena in korenje, ki navduši z značilnim, izrazitim okusom in vonjem. Zato si tudi luštrek zasluži svoj kotiček v vrtu, saj je v kuhinji vsestransko uporaben, poleg dobrega okusa pa ne gre zanemariti njegovih pozitivnih učinkov na naš organizem, predvsem ugodno vpliva na prebavila. Pri tem ne bo odveč pripomniti, da ga odsvetujejo nosečnicam.

Trajnico brez težav gojimo v svojem vrtu, uspevala bo tudi v loncu. Seveda lahko kupimo tudi posušenega, a če je možno, si le privoščimo svežega. Nabiramo ga poleti, tudi na zalogo, dobro očiščenega in nasekljanega spravimo v zamrzovalnik, lahko pa ga sušimo in hranimo v dobro zaprtih lončkih.

Porabimo celo rastlino, jedi naredi slane

Ker je zelo aromatičen, okus pa spominja na zeleno, ga uporabljajmo varčno, da ne bo preglasil osnovnega okusa jedi. Ima pa eno zelo imenitno lastnost, jed namreč naredi tudi slano, zato lahko pri pripravi uporabljamo manj soli, kar je zagotovo dobrodošlo. Uporabna je cela rastlina, tako listi kot stebla in korenine, ki jih lahko kar cele kuhamo v juhah, omakah ali enolončnicah, podobno kot zeleno in peteršilj, na koncu pa jih odstranimo.

...

V lonec ga dodamo na začetku kuhanja

Medtem ko bolj nežna zelišča dodajamo v jedi na koncu, saj s kuhanjem izgubijo okus, pa lahko luštrek damo v lonec ža na začetku kuhanja in bo ohranil aromo do konca. Dodajamo ga kuhanim in svežim jedem, dobro se poda tako v mesne kot zelenjavne jedi.

Imeniten je s stročnicami, na primer v omaki iz stročjega fižola, katerega sezona je ravno na vrhuncu, pa v kremni juhi iz fižola v zrnju ter enolončnicah, v katerih stročnice kombiniramo z različno zelenjavo. Dodamo ga lahko k praženim ali dušenim gobam, tudi v gobovi omaki s smetano ne bo odveč, a dodajmo ga res malo, da ne ubijemo nežnega smetanastega okusa. Primeren je tudi za paradižnikovo omako in jedi iz jajčevcev ter paprike, kuhanih, dušenih, tudi svežih. Lepo bo dopolnil mešano solato iz paradižnika, paprike in kumar, ki je prav tako ena od nepogrešljivih poletnih jedi.