Priljubljene pri ženskah, a moške odvračajo

Ko gre za dišave, je najpomembneje uporabljati tisto, ki vam je všeč in odraža vašo osebnost. A dejstvo je, da razni parfumi ne vplivajo le na tistega, ki se z njimi dišavi, temveč tudi na okolico. In nekaterih moški žal ne marajo.

Kateri jih odvračajo? Tu je nekaj odgovorov.

Starinski parfumi

Znano je, da vonji prebudijo najgloblje spomine, in najbrž nočete, da bi nekdo v vaši družbi pomisli na svojo babico.

Fox News je pred leti izvedel anketo med moškimi, da bi ugotovil, kateri parfumi jih odbijajo.

Ugotovljeno je bilo, da so prav starinske dišave, največkrat kombinacija kadila, potpurija in čajne vrtnice, na prvem mestu.

Cvetni parfumi

Čeprav so zelo priljubljeni, so jih anketirani moški označili za preveč intenzivne in preveč sladkobne, nekateri pa tudi za preveč starinske.

Uniseks parfumi

Ankete so pokazale, da parfumi, namenjeni obema spoloma, čeprav so priljubljeni in zelo privlačni za ženske, niso najboljša izbira, če želite zapeljevati.

Moškim naj namreč ne bi bilo všeč, kadar ženske uporabljajo enak parfum kot oni sami, saj ga ne dojemajo kot ženstvenega.

Sladki parfumi

Cvetlični ali sadni, če bo vaša dišava preveč sladkobna in bo spominjala na slaščice, ne boste pustili najboljšega vtisa.

Takšni vonji moške večkrat, kot privlačijo, odvračajo.