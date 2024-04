Priljubljena špargljeva pita s tiktoka: preskušeno v našem uredništvu

Šparglji so odlična zelenjava, ki jo nutricionisti radi vključijo v razne očiščevalne diete. Vsebujejo ogromno kalija, ki pozitivno vpliva na naše ledvice, pa tudi živčni sistem, kosti in srce. Pomagajo uravnavati krvni pritisk in izboljšujejo celo pretok krvi. A vrnimo se k našim pitam.

Če boste stopili skozi vrata francoskega bistroja, boste na pultu zagotovo opazili stojalo za torte, v njem pa pito oziroma kiš. Francozi si jih zares radi privoščijo, prav tako Britanci. In konec koncev tudi mi, v prihodnjih dneh pa smo prepričani, da se bo to zgodilo še pogosteje.

Beseda o krhkem testu

Priprava krhkega testa je izjemno preprosta, saj potrebujemo le moko, maslo, jajce in malo vode. In seveda sol. Po želji lahko vmešamo tudi zrnca maka ali sezama. Pri nadevih pa smo lahko izjemno kreativni. Najlaže bo, če se držimo načela treh jajc v družbi 200 do 300 mililitrov sladke smetane. V to mešanico pa nato lahko dodajamo sestavine po želji: od najrazličnejše zelenjave, feta sira, rikote, slanine, oreščkov. Kar koli vam pride na pamet, se bo v pečici spremenilo v čudovito pito. No, skoraj vse. A prepričani smo, da razumete, kam merimo.

Mi pa tokrat kuhamo po tej tiktok uspešnici, a smo se odločili za nevegansko različico in namesto tofuja uporabili jajca. Nam je pita fantastično uspela.

Špargljeva pita s tiktoka

Slano krhko testo za tole pito, ki bi ji bolj gosposko lahko rekli tudi quiche, zgnetemo iz 300 g mehke bele moke, 150 gramov mrzlega masla, enega jajca, ščepca soli in po potrebi nekaj vode, da se lažje oblikuje. Za 12 kosov.

500 g krhkega testa za pito

oljčno olje

žlica masla

2 pora

2 stroka česna

dober ščep kumine v zrnju

žlička suhega origana

1/4 žličke čilijevih kosmičev

2 mladi čebuli

100 g špinače

20 g bazilike

100 g feta sira

100 ml sladke smetane

3 jajca

žlica gorčice

2 žlici koruznega škroba

sok in lupinica ene limone

šop špargljev

Priprava

Pomokamo delovni pult in na njem razvaljamo krhko testo. Namastimo pekač ali ga prekrijemo s papirjem za peko ter obložimo s testom ter za 30 minut postavimo v hladilnik. Hladno testo potem damo v pečico in slepo pečemo 20 minut pri 180 stopinjah Celzija. Medtem nasekljamo por, mlado čebulo in stremo česen. Narežemo liste bazilike. Na zmernem ognju segrejemo ponev in na žlici masla prepražimo por. Ko zadiši, dodamo česen in začimbe ter pražimo nekaj minut. Dodamo špinačo, baziliko in mlado čebulo. Ko zelenjava oveni, jo odstavimo z ognja in pustimo, da se nekoliko ohladi. V blenderju zmešamo vse druge sestavine za nadev razen špargljev, da dobimo gladko zmes. V še toplo testo, ki smo ga vzeli iz pečice, razporedimo sotirano zelenjavo ter vse skupaj prelijemo z vsebino iz blenderja. Po vrhu lično razporedimo očiščene šparglje. Napolnjeno pito vrnemo v pečico in pečemo približno 40 minut. Pred rezanjem naj vsaj 15 minut počiva.

