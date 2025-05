Prihajajo nevidne kuhinje

Kuhinje že dolgo niso več samo prostor za pripravo hrane – postale so enakopraven del bivalnega prostora, še zlasti v sodobnih, odprtih interierjih. Kaj pa če si zaželimo, da se ta prostor zlije s preostalim delom doma? Odgovor se skriva v konceptu nevidne kuhinje, trendu, ki je v zadnjem času obnorel svet.

Takšne kuhinje so minimalistične, prefinjene in izjemno funkcionalne, zasnovane tako, da se popolnoma prilegajo dnevni sobi ali jedilnici. Nevidne kuhinje so brez ročajev, z ravnimi površinami in spretno skritimi aparati. Zaradi drsnih ali zložljivih panelov lahko v trenutku izginejo in za seboj pustijo čist ter harmoničen videz doma.

Predali na potisk so idealni za nevidne kuhinje. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Nevidne kuhinje so torej prostori, ki se vizualno zlijejo s preostalo notranjostjo. Namesto klasičnih omaric in vgradnih aparatov so površine ravne in, kot rečeno, brez ročajev, sistemi odpiranja so na potisk, materiali pa takšni, da bolj spominjajo na stenske obloge kot na kuhinjske elemente. Kuhinjski elementi so skriti za vrati, ki jih je mogoče zapreti, kadar niso v uporabi, zato lahko prostor v trenutku postane eleganten in tako rekoč nekuhinjski.

Manj je več

Tovrstna zasnova je še posebno očitna v manjših stanovanjih, kjer je zaželeno, da so prostori večnamenski. Nevidna kuhinja omogoča, da dnevna soba ostane urejena, ne da bi se videli lonci, krožniki ali aparati. Prevladujejo svetle barve, mat zaključki, vgradni aparati in pametne rešitve za shranjevanje.

Odlično se prilegajo življenjskemu slogu tistih, ki ljubijo red, estetiko in večnamenskost. Vedno pogosteje jih vidimo v novih luksuznih stanovanjih, butičnih hotelih in sodobnih domovih, vendar jih je mogoče uporabiti tudi v manjših prostorih – s pametnim oblikovanjem in dobrim načrtovanjem.

Nevidna kuhinja se prilega konceptu odprtega tlorisa in briše meje med kulinaričnim kotičkom in dnevno sobo. Ko so plošče zaprte, kuhinja izgine izpred oči ter postane nekakšen del stenske obloge, brez ene same vidne podrobnosti, ki bi razkrila njeno poglavitno funkcijo.

Prostor v trenutku postane eleganten.FOTO: The Kitchen Think

Zasnovana je tako, da se zlije s preostalim interierjem in ustvarja vtis enega samega prostora brez vidnih prehodov. Z uporabo mat površin, omaric brez ročajev in mehanizmov na dotik doseže videz, ki je prefinjen in nevsiljiv. In kakšen je končni rezultat? Prostor je videti urejen, razkošen, skoraj meditativen, kot nalašč za urbano življenje, v katerem se prepletata estetika in funkcionalnost.

Sicer pa nevidne kuhinje gojijo estetiko prostora, ki diha. Z uporabo naravnih materialov, skritih mehanizmov in brezhibne končne obdelave postane kuhinja domala neviden del prostora, še vedno pa ponuja vse, kar potrebujete – od aparatov do pametno organiziranega shranjevanja.

Takole pravijo: nevidne kuhinje morda res niso vidne, vtis pa zagotovo naredijo.