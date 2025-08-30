OPREMA DOMA

Prihajajo jesenski trendi, v ospredju mehkoba in zaobljene linije

Nova sezona opremljanja doma ne bo hrepenela po popolni preobrazbi, marveč po pametni osvežitvi prostora s podrobnostmi, ki bodo pripovedovale vašo izpoved.
FOTO: Followtheflow/Getty Images
FOTO: Followtheflow/Getty Images

Letošnji jesenski trendi ne ponujajo že pripravljenih rešitev, marveč vzpodbudo za poigravanje z oblikami, materiali in vzdušjem. Pozabite na stroge linije in geometrijske oblike, jesen 2025 prinaša veliko mehkobe in zaobljenih linij.

FOTO: Nikkimeel/Getty Images
FOTO: Nikkimeel/Getty Images

Kavč ne bo več samo funkcionalni kos, marveč osrednji element prostora, ki bo pozornost pritegnil s svojo obliko. Odličen primer je denimo ovalni kavč, ki je videti, kot bi ga oblikovala roka kiparja. Za tiste, ki imajo radi fleksibilnost in funkcionalnost pri opremljanju, ponujajo modularni kavči možnost prilagajanja prostoru in življenjskemu slogu. Če iščete nekaj bolj izraznega, lahko ležalniki z vpadljivimi linijami dajo vašemu prostoru pridih nadstandardnega dizajna, ne da bi pri tem pretiravali.

Kombinacija materialov

Letošnja jesen se bo poigravala s kontrasti. Kromirani detajli bodo spet v modi: prisotni bodo v okvirjih kavčev, klubskih mizicah in dekoracijah. Da pa vse le ne bi bilo videti hladno in industrijsko, bodo krom uravnotežili topli les, mehke tkanine ali videz naravnega kamna.

Jesen prinaša veliko mehkobe in zaobljenih linij.

Obdelane jedilne mize bodo prinašale občutek razkošja in elegance, komode v topli barvi hrasta pa dobrodošlo domačo toplino. Stoli bodo na voljo tudi v temnejših tonih masivnega lesa, kar je idealno za ustvarjanje vzdušja v jedilnici.

Če ne nameravate menjati pohištva, lahko preprosto osvežite svoj dom z dodajanjem novih tekstur s preprogami, odejami in blazinami. Jesen obožuje plastenje, kar se kaže v izbiri tkanin – od jute do debelih pletenin. Preproge z etno vzorci in umirjenimi barvami v dnevno sobo vnašajo toplino, naravni materiali, kot je juta, pa ustvarjajo sproščeno in rustikalno vzdušje.

Nasveti za dekoracijo

Zaobljeno pohištvo: izberite kose z ukrivljenimi robovi – videti bodo moderneje in mehkejše.

Naravni materiali: juta, bombaž, les in kamen bodo prinesli občutek povezanosti z naravo.

Dodajanje plasti: kombinirajte preproge, odeje in blazine za vizualno in občutno toplino.

Združujte teksture: kontrast med gladkim kromom in grobim lesom ustvarja dinamiko.

Jesenske barve: zemeljski toni, kot so rjasta, gorčična in slivasta barva, bodo popolni za ta letni čas.

Bež, zemeljski in okrasti odtenki bodo prevladovali tudi v novih kolekcijah prevlek za blazine in odeje in jih bo enostavno vključiti v obstoječo notranjost. 

Več iz te teme:

dom trendi notranja oprema interier pohištvo jesen

