Prihaja težko pričakovana streljačina

Težko pričakovana streljačina iz prve osebe, Battlefield 6, ki jo razvija Electronic Arts (EA), bo izšla jeseni, natančneje 10. oktobra, z odprtimi beta vikendi, kjer bodo igralci lahko preizkusili nove funkcije.

Igra bo na osebnih računalnikih podpirala tehnologije NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) in Intel XeSS (Xe Super Sampling), kar bo igralcem omogočilo različne možnosti izboljšanja grafične kakovosti. Razkrite sistemske zahteve kažejo, da bo gladko delovala tudi na starejši strojni opremi.

Odprta beta različica bo vključevala sezname predvajanj z novimi igralnimi sistemi, vključno z možnostjo, da vsak razred dostopa do vseh orožij. Igra bo vključevala sistem ujemanja igralcev glede na njihove spretnosti in ne bo imela brskalnika strežnikov, kar bo omogočilo bolj uravnoteženo in pošteno igralno izkušnjo. Ohranila bo prizemljen vizualni dizajn, izogibajoč se pretiranim elementom, da ostane zvesta koreninam franšize. Direktor oblikovanja je poudaril, da želijo ohraniti vizualno podobo igre prizemljeno in realistično.

EA se osredotoča na širitev večigralskih možnosti za franšizo The Sims, poudarjajoč pomen razvoja igranja ob spoštovanju vlaganj skupnosti v prejšnje vsebine. Poleg tega razvija različne projekte, vključno z novo igro Star Wars Jedi, ter si prizadeva za uravnoteženje svojega portfelja z licenčnimi igrami.