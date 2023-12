Suzuki je razkril podobo povsem novega swifta. Gre za četrto izdajo že skorajda legendarne kombilimuzine, saj so jih v nekaj manj kot dveh desetletjih prodali kar devet milijonov. Zunanja podoba je sveža, a se vendarle jasno navezuje na dosedanji model. V notranjosti so pripravili novo armaturno ploščo s stikali, ki so blago nagnjena proti vozniku, kar olajša uporabo; ne gre brez sredinskega zaslona na dotik, ki pa s 23-centimetrsko diagonalo le ni prevelik. Kot pravijo, so razširili nabor varnostnih asistenčnih sistemov, kot so sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za opozarjanje in p...