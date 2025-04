Prihaja Nintendov switch 2, večina starih iger bo delovala tudi na novi napravi

Japonski Nintendo je za 2. april napovedal uradno predstavitev nove hibridne igralne konzole switch 2, naslednice ene najbolje prodajanih konzol doslej. S tem dnem naj bi se začela tudi uradna predprodaja.

Govori pa se, da naj bi bilo za začetek na voljo le 650.000 primerkov switcha 2, kar pomeni, da bo zelo verjetno takoj razprodan. Po dosedanjih ocenah naj bi konzola na evropskem trgu stala od 440 do 550 evrov.

Zasnova ostaja ista

Nintendo switch 2 naj bi po videzu spominjal na dosedanji switch, vendar naj bi bil precej zmogljivejši. Kakor govorijo dobro obveščeni viri, naj bi se po zmogljivosti brez večjih težav lahko kosal s konzolama playstation 4 in xbox one, se pravi s prejšnjima generacijama Sonyjevih in Microsoftovih igralnih konzol.

V prenosni obliki FOTO: Luza Studios/Getty Images

V praksi naj bi to pomenilo, da bo switch 2 poganjal tudi najzahtevnejše igre. Na novem switchu 2 naj bi delovala večina iger s prejšnjega switcha, vsekakor pa lahko pričakujemo tudi naprednejše strojno zahtevnejše igre, pri čemer ljubitelji še posebno nestrpno čakajo na nove naslove iz Nintendovih ekskluzivnih serij, kot so The Legend of Zelda, Mario, Pokemon in Metroid.

Nova generacija naj bi bila oblikovana podobno kot prva, kar pomeni, da osrednji del naprave tvori zaslon, ob straneh pa sta nanj priklopljena kontrolerja, imenovana joy-con. V novi generaciji ta ne bosta več v celoti rdeča in modra, temveč črna z rdečimi oziroma modrimi poudarki. Igralna ploščka bo tako kot pri prvem switchu mogoče odstraniti in napravo priključiti na televizor, nato pa ju uporabljati kot en velik kontroler ali pa dva manjša za igro v dvoje. Po dosedanjih govoricah naj bi bil (za tretjino) večji tudi oled zaslon, ki naj bi dobil tudi višjo ločljivost kot doslej (ta je bila pri switchu omejena na 720p).

Povečali naj bi tudi količino notranjega pomnilnika, ki pa menda kljub temu ne bo ravno gromozanska: 64 namesto dosedanjih 32 gigabajtov. Res pa je, da lastniki originalnih switchev svoje igre radi kupujejo na originalnih spominskih karticah. Nintendo bo za lažji prenos digitalnih različic iger, kupljenih v njegovi spletni trgovini, omogočal tudi virtualne kartice, s katerimi bo mogoče prenesti kupljeno igro na novo napravo oziroma jo za dva tedna posoditi članu družine, registriranemu v Nintendovem sistemu.

150 milijonov jih je že prodanih.

Bodo ponovili uspeh?

Nintendo switch je luč sveta ugledal marca 2017. Hibridna prenosno-hišna igralna konzola je bila velikanski uspeh za Nintendo, saj se je odtlej prodala v 150 milijonih primerkov. S tem se uvršča na tretje mesto najbolje prodajanih konzol vseh časov – pred njo sta le Sonyjev playstation 2 z več kot 160 milijoni in Nintendov DS s 154 milijoni kosov.

Switch je nasledil razmeroma neuspelo konzolo wii U, ki je sledila priljubljenemu hišnemu mlinčku wii. Za lažje razumevanje: Nintendo je prodal le 13,5 milijona primerkov konzole wii U, medtem ko je prvi wii dobil več kot sto milijonov kupcev po vsem svetu. Zato se na internetu pojavljajo ugibanja, ali bo tudi switch 2 sledil »prekletstvu vmesnega modela« in dosegal slabšo prodajo kot originalni switch. Saj veste, tista kruta usoda, ki spremlja tudi vsako drugo generacijo Microsoftovega operacijskega sistema windows ...