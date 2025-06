Prihaja ena najtežje pričakovanih iger zadnjih let: postapokaliptični svet na japonski način

Te dni na police fizičnih in spletnih trgovin prihaja ena najtežje pričakovanih videoiger zadnjih let, Death Stranding 2: On the Beach. Igra je že lani na podelitvi The Game Awards oziroma gamerskih oskarjev, kakor jim tudi pravijo, prejela nagrado za najbolj pričakovano igro. Gre za nadaljevanje uspešne Playstationove ekskluzive Death Stranding iz leta 2019, za katero stoji japonski razvijalec Hideo Kodžima, ki je zaslovel s serijo iger Metal Gear.

Stari znanci in novi liki

V igri spet vodimo glavnega junaka, »raznašalca« Sama Porterja Bridgesa, in spremljamo njegova znanca Fragile in Higgsa, ki jih ponovno upodabljajo Norman Reedus, Léa Seydoux in Troy Baker. Pridružuje se jim nova zasedba likov, ki so jih odigrali Elle Fanning, Šioli Kutsuna, Luca Marinelli, Alastair Duncan, Alissa Jung in Debra Wilson, v manjši vlogi pa se pojavi tudi legendarni avstralski režiser George Miller, znan po seriji Pobesneli Max.

Napad na vrat na nos pogosto ni najboljša rešitev.

Dogajanje je postavljeno v Avstralijo, enajst mesecev po dogodkih iz prve igre, v postapokaliptični svet, ki so ga opustošila nadnaravna bitja, imenovana BT-ji oziroma beached things (nasedli stvori). Igralec upravlja Sama, neodvisnega kurirja, ki se odpravi čez avstralsko celino, da bi povezal osamljene preživele in kolonije z brezžičnim komunikacijskim »kiralnim« omrežjem in rešil človeštvo pred izumrtjem. BT-ji so običajno nevidni, vendar je Samova obleka opremljena z robotskim senzorjem, ki kaže v smer bližnjih BT-jev, igralec pa lahko nato preišče območje in jih razkrije.

Bojevanje, raziskovanje, nadgrajevanje

Death Stranding 2: On the Beach je akcijsko-pustolovska videoigra, v kateri dogajanje spremljamo iz tretjeosebne perspektive. Igra se odvija v Avstraliji in Mehiki, ki ju lahko igralec prosto raziskuje, zraven pa opravlja vrsto nalog. Glavna dejavnost je dostavljanje paketov razkropljenim preživelim. Sam se mora prebijati čez zahteven teren in pri tem paziti tudi na ravnotežje, ki mu ga podira velikanski nahrbtnik. Na voljo so vozila, ki pospešijo potovanja po odprtem svetu. Opremo, orožje in vozila je mogoče nadgrajevati in prilagajati.

Avtorju Hideu Kodžimi se je zdela prva verzija igre preveč običajna, zato je predelal scenarij, da bi polariziral javnost.

Svet pogosto prizadenejo naravne katastrofe, kot so potresi in peščeni viharji, ki vplivajo na pokrajino in nas prisilijo, da izberemo alternativne dostavne poti. Sodelujemo tudi pri obnovi uničene infrastrukture ter rekonstrukciji cest in mostov. Sčasoma lahko zgradimo celo sistem enotirne železnice, ki povezuje izolirane kolonije in omogoča hiter prevoz velikih količin blaga.

V primerjavi s prvo igro je večji poudarek na bojevanju. Igralci se lahko odločijo za neposreden spopad s sovražniki, se jim prikradejo za hrbet ali se jim popolnoma izognejo, tako da izberejo težje prehodne poti. V vlogi Sama imamo na voljo velik nabor orodja in pripomočkov, s katerimi lahko pritegnemo ali preusmerimo pozornost sovražnikov. Z napredovanjem v igri odklepamo nadgradnje, pri čemer so veščine razdeljene na tri kategorije: bojevanje, prikrito delovanje in servisiranje. Samove lastnosti se postopoma izboljšujejo tudi z opravljanjem čisto običajnih dejanj, denimo, več paketov dostavimo, boljše postanejo njegove spretnosti.

Malce japonske bizarnosti ni odveč

Sliši se precej običajno, kajne? Toda Hideo Kodžima ne slovi po klasičnih videoigrah. Med samim razvojem DS2 so bili testni igralci že kar preveč navdušeni nad igro. Hideu se je zdelo, da je igra preveč mainstreamovska in običajna. Kakor je pojasnil, je zato predelal scenarij, saj da res zanimiva igra ne more ustrezati prav vsem in mora vsebovati tudi neprijetne elemente. »Želim, da ljudem postanejo všeč stvari, ki jim sprva niso bile, saj lahko tako zares nekaj vzljubijo,« je pojasnil legendarni razvijalec.

Glavni junak Sam s posvojenko Lou, ki ima v tej igri drugačno vlogo. FOTO: Staš Ivanc

Več je poudarka na boju, ki je seveda odvisen tudi od težavnostne stopnje. FOTO: Staš Ivanc