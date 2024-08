Pri verižicah letos velja več je več

Poigravanje z modnimi dodatki se zdi poleti še bolj zabavno kot v zimskih mesecih, ko hitreje sprejmemo zadržanost, minimalizem in nasvet, da pred odhodom od doma vsakič en kos nakita odstranimo. Da le ne bi bilo tega preveč. No, poleti to nikakor ne velja, saj nam lahkotne poletne obleke dopuščajo, da se izrazimo z nakitom. Letošnji trend, ki je najbolj opazen, je zagotovo plastenje oziroma združevanje več verižic eno čez drugo. Tak način nošenja verižic ni le vizualno privlačen, temveč nam omogoča, da z njim izrazimo svojo osebnost oziroma ustvarjalnost.

Naenkrat lahko namreč nosimo verižico z svojim imenom ali inicialkami, verižico, ki nam jo je poklonila nam ljuba oseba, in tisto, ki nas spomni na najboljše potovanje, ki smo ga doživeli.

Pri plastenju verižic se poigrajte z različnimi dolžinami. Če boste izbrali enako dolge, učinka seveda ne bo. Torej, kombinirajte kratke in daljše, začnite s krajšimi, ki stojijo okoli vratu, in nadaljujte z vedno daljšimi, dokler niste zadovoljni z rezultatom.

Sledite enemu stilu in znotraj tega ustvarite kombinacijo treh do petih verižic.

Lahko ustvarite kombinacijo povsem enostavnih verižic brez obeskov ali združujete takšne brez obeskov in z njimi. Lepo so videti tudi kombinacije verižic iz perlic in zlatih verižic.

Ja, ta trend spodbuja k eksperimentiranju z različnimi materiali in barvami. Zato ni nič nenavadnega, če združite srebrno in zlato, perle in kovine, skratka, karkoli vam je všeč in skupaj deluje zanimivo.

Najlepše bodo te verižice videti na goli koži, torej jih izberite ob oblekah ali majicah z dekoltejem.