Pri Luni v Gorici: gostilna, v kateri zaživijo stari recepti

Središče Gorice je Piazza della vittoria. Slovenci mu še danes rečejo Travnik, kajti pred dolgimi leti je bil trg ravno to, preprosta travnata površina. V bližnji ulici so leta 1876 odprli gostilno Alla Luna (Pri Luni), zadnjih sedem desetletij pa jo z veliko spoštovanja do tradicije in starih receptov vodi družina Pintar.