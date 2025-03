Prezrti turistični biseri Vzhodne Evrope (FOTO)

Da bi olajšal popotovanje po Evropi tistim, ki jim ni do prezasedenih turističnih ciljev, je 25-letni nizozemski popotnik in vplivnež Luke Hoogmoed svojim sledilcem na Instagramu predstavil 10 zanimivih, a podcenjenih evropskih turističnih ciljev. Med kraje, vredne ogleda, za katere pa po njegovem mnenju večina še ni slišala, je uvrstil tudi Jajce v Bosni in Hercegovini in Hercegnovi v Črni gori.

V Jajcu ga je navdušil »slap sredi zelo čistega in slikovitega starega mestnega jedra«. »Večina ljudi gre v Kotor in preskoči Hercegnovi, in ​​zato je tako podcenjen. Staro mesto in trdnjava sta čudovita,« pa je povedal o črnogorskem mestu.

Pravi, da je Vzhodna Evropa lepša, varnejša in gostoljubnejša.

Na posnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je izpostavil še Trenčin na Slovaškem, ki ga je opisal kot pravljično mesto, Veliko Trnovo v Bolgariji, ki velja za mesto carjev, Gjirokastër v Albaniji, v katerem ga je navdušila trdnjava, Esztergom na Madžarskem z njegovo impozantno baziliko, Trakaj v Litvi zaradi očarljivih jezer, Olomuc na Češkem, ki je kot Praga, a brez gneče, Èze na Azurni obali v Franciji in Chur, najstarejšo vas v Švici, kjer se popotniki lahko vkrcajo na vlak Glacier Express in se podajo na panoramsko vožnjo z osupljivimi razgledi na najlepše točke v švicarskih Alpah.

V Hercegnovem je pohvalil staro mestno jedro in trdnjavo. FOTO: Dmitriy Fesenko/Getty Images

Vplivnež je ocenjeval varnost, gostoljubnost in lepoto krajev, da so na seznamu številna vzhodnoevropska mesta, pa ni naključje. »Mislim, da je Vzhodna Evropa kljub predsodkom, ki jih imajo mnogi o njej, v teh stvareh daleč spredaj v primerjavi z drugo polovico Evrope. V vseh teh krajih sem se počutil popolnoma varno,« je razložil Hoogmoed, ki ima na Instagramu 393.000 sledilcev.

V Jajcu v BiH ga je navdušil slap. FOTO: Bojan Rajšek

»Velika zahodna mesta so pogosto bolj organizirana, ko gre za infrastrukturo in splošne zmogljivosti, vendar to niso stvari, ki imajo prednost na mojih potovanjih,« je še dejal.