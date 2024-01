Prevladujejo barve in trajnost

Oblazinjeno pohištvo spada med kose, s pomočjo katerih lahko najbolj izrazimo svojo osebnost, popestrimo prostor ali v njem ustvarimo želeno vzdušje. Letošnji trendi to tudi upoštevajo, saj bo med njimi vsak lahko našel nekaj zase. Že barv, ki bodo letos modne, je na pretek – modra, zelena, rumena in rožnata.

Rožnata se lepo poda k sivi, beli, črni in hladnim barvam. FOTO: Jzhuk/Getty Images

Rumeno notranji oblikovalci svetujejo za prostore, obrnjene na sever ali vzhod, saj je izjemno sončna barva in v vročih mesecih lahko deluje neprijetno. Prednost rumene je, da dviguje razpoloženje in se odlično poda k tako rekoč vsem slogom, če le izberemo ustrezno obliko. Če želimo rumeno sedežno umestiti v prostor, opremljen v minimalističnem slogu, izberemo bolj ostre oblike, k rustikalni opremi pa se bo podala velika, mehka in zaobljena. Modro in zeleno izberemo za tople prostore, obrnjene na jug, saj se bodo ti zdeli hladnejši.

Zelena se bo še posebno podala v pritlične dnevne sobe, ki gledajo na gozd ali travnik, še bolje atrij, saj bomo tako delček narave prenesli v prostor ter ga povezali z zunanjim. Tudi modra in zelena se podata k vsem slogom in barvam, je pa treba biti nekoliko bolj previden, če se odločamo za rožnato sedežno.

Siva se poslavlja, letos jo bo nadomestila bež.

Ker rožnata vsebuje rdečo barvo, jo je težko kombinirati s talnimi oblogami iz temnejšega lesa, ki prav tako vsebuje rdeče odtenke, saj bo hitro vsega preveč. Rožnato sedežno tako raje umestimo v prostor, v katerem prevladujejo hladni toni, še posebno lepo se bo podala k sivi in beli, da bo vse skupaj bolj razgibano, pa dodamo črno ali katero od hladnih barv, denimo modro. Se pa letos poslavlja siva. Zamenjala jo bo bež.

Starinsko je trajnostno

Velikosti sedežnih sta letos modni dve – velike kotne garniture in dvosedi. Izberemo tisto, ki se poda v prostor, nikakor pa v malo dnevno sobo ne tlačimo ogromne zofe, prav tako v velik prostor ne spada dvosed, če si ga resnično želimo, kupimo dva, ga kombiniramo s trosedom ali naslanjačem. Tako kot bo prevelika zofa naredila mali prostor utesnjujoč, bo premajhna v velikem videti, kot da lebdi sredi prostora.

Dvosedi bodo letos v modi, a v velikih prostorih jih moramo dopolniti še s kakšnim kosom. FOTO: Cstewart/getty Images

Notranji oblikovalci svetujejo, da se pri izbiri velikosti sedežne garniture držimo pravila 2: 3, kar pomeni, da naj velikost zofe znaša dve tretjini velikosti dnevne sobe. To je lahko problematično pri odprtih tlorisih. V tem primeru določimo navidezno mejo med dnevno sobo ter kuhinjo oziroma jedilnico ter upoštevamo samo mere dnevne sobe. Tudi sicer je priporočljivo posamezne prostore nekako razmejiti, najlažje to storimo s preprogami, pa tudi s sedežno garnituro, ki jo obrnemo tako, da z nje gledamo v dnevno sobo, hrbet pa je obrnjen proti jedilnici ali kuhinji.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji starinskega oziroma vintage pohištva.

Slog zofe, ki bo letos najbolj v trendu, je starinski, vintage. Ta deluje najbolj trajnostno, saj nam omogoča, da kupimo rabljeno zofo ali obnovimo staro. Trajnost je letos prevladujoči trend na vseh področjih notranje opreme ter urejanja okrasnih vrtičkov. Seveda lahko zofo, ki deluje starinsko, tudi kupimo, a najprej pomislimo, kakšne so bile tiste, ki so jih v dnevnih sobah imele naše babice, in poskušamo v trgovini poiskati nekaj čim bolj podobnega, bodisi barvno bodisi po obliki.

Zgledujmo se po kavčih, ki so jih nekoč imele naše babice. FOTO: Allanswart/getty Images

Bolj trajnostno bivanje omogočajo tudi prevleke za sedežne garniture, tudi te bodo letos povsem v trendu. Z njimi namreč hitro, enostavno in cenovno ugodno staro in oguljeno zofo spremenimo v novo ali zgolj zamenjamo barvo, ko se stare nasitimo. Njihova prednost je obenem enostavno pranje, saj jih enostavno odstranimo in operemo v stroju.