Previdno z lesenimi kuhinjskimi pripomočki, v razpokah se skrivajo bakterije

Leseni kuhinjski pripomočki, kot so deske za rezanje, sklede, valjarji, žlice, zavzemajo prav posebno mesto v vsaki kuhinji. Poleg tega da vnesejo v prostor pomemben pridih topline, so funkcionalni, trpežni in varni za pripravo hrane, seveda ob predpostavki, da jih pravilno vzdržujemo.

Enkrat na mesec oljite intenzivno uporabljane deske, druge vsaka dva meseca.

Les je naravni material, ki v nasprotju s plastiko ali kovino diha, vpija vlago in vonjave ter se lahko odziva na toploto ter kemikalije. In prav zato zahteva toliko bolj skrbno ravnanje in tudi nego. Po vsaki uporabi je treba lesene pripomočke takoj oprati s toplo vodo ter blagim milom. Nikoli jih ne puščajte stati v vodi ali umivalniku, saj bo prekomerna absorpcija vlage povzročila, da bo les nabreknil, popokal in se deformiral.

Prav tako se izogibajte pomivanju lesenih predmetov v pomivalnem stroju, saj so visoke temperature in dolgi cikli pranja izjemno škodljivi za les. Pri pomivanju desk za rezanje in drugega lesenega pribora uporabljajte mehkejšo gobo, predvsem pa se izogibajte grobim ščetinam, ki lahko poškodujejo površinsko plast ter naredijo les še toliko bolj dovzeten za vpijanje bakterij.

Z limono nad vonjave

Pranju sledi sušenje, ki je prav tako pomembno kot pomivanje. Priporočljivo je, da deske in pripomočke nemudoma obrišete s suho krpo, nato pa jih pustite, da se popolnoma posušijo na zraku – vendar nikoli ne poskušajte pospešiti procesa sušenja tako, da jih postavite preblizu vira toplote, denimo ob radiator, pečico ali na sonce. Hitro sušenje lahko povzroči razpoke, te pa jih bodo nepopravljivo poškodovale.

Če so bile lesene stvari v stiku z mesom, jih očistimo z naravnimi sestavinami, limono, sodo bikarbono, kisom. FOTO: Connect Images/Getty Images

Za globinsko čiščenje in odstranjevanje vonjav, še zlasti z desk za rezanje, ki so bile v stiku z mesom, čebulo ali ribami, uporabite naravne sestavine, limono, sodo bikarbono, kis. Občasno desko podrgnite s polovico limone, na katero ste posuli majčkeno soli ali sode bikarbone, pustite nekaj minut, potem pa sperite. Kis, razredčen v vodi, ima tudi antibakterijske lastnosti in lahko pomaga vzdrževati higieno, vendar ga vseeno ne uporabljajte prepogosto, saj lahko izsuši les.

Olivno olje ni priporočljivo

Čeprav čiščenje in sušenje ohranjata higieno, zagotavlja dolgo življenjsko dobo lesenega pribora tudi redna nega – predvsem oljenje. Suh les lažje razpoka, olje pa mu povrne elastičnost, ga zaščiti pred vlago in prepreči vpijanje vonjav in barv. Priporočljivo je uporabljati mineralno olje, ki je varno pri stiku z živili, lahko pa uporabite tudi posebna olja za nego lesenih površin v kuhinji, kot sta orehovo in kokosovo, ali pa čebelji vosek. Vendar ne uporabljajte olivnega olja: nikakor ni priporočljivo, saj lahko sčasoma postane žarek in razvije neprijeten vonj.

Deske naj stojijo pokonci, da omogočite kroženje zraka.

Postopek oljenja je preprost: olje s papirnato brisačo ali mehko krpo vtrite v čisto in popolnoma suho desko za rezanje, ga enakomerno razporedite po celotni površini ter pustite nekaj ur, lahko tudi čez noč, da se dobro vpije. Odvečno olje obrišite s suho krpo. Priporočilo je takšno: enkrat na mesec oljenje za intenzivno uporabljene deske, sicer pa na vsaka 2 do 3 mesece.

Pomembno je tudi pravilno shranjevanje. Deske naj stojijo pokonci, da omogočite kroženje zraka in preprečite nabiranje vlage. Dokler je še rahlo vlažna, lesene posode in pribora ne shranjujte v zaprtih predalih. Če opazite razpoke, vdolbine ali razbarvanje, vse to pa ne izgine niti po čiščenju in mazanju, je čas, da razmislite o zamenjavi, saj se začnejo prav na teh mestih nabirati bakterije.