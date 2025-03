Preveč praška uniči oblačila

Res je, da oblačila niso več tako trpežna, kot so bila nekoč, a s pravilno nego je vedno mogoče podaljšati njihovo obstojnost. Prvi korak do tega cilja je izogibanje napakam pri negi. Tokrat bomo popisali nekaj najpogostejših, na katere je dobro biti pozoren.

Prva napaka, zaradi katere oblačila propadejo prehitro, je neupoštevanje oznak na etiketah; večina jim ne namenja prave pozornosti, čeprav so zelo pomembne. Ne zgolj z vidika temperature vode, temveč tudi drugih priporočil. Pri pranju nekaterih tkanin denimo ne bi smeli uporabljati mehčalca, saj ta ovira njihovo funkcionalnost: zlasti to velja za otroško posteljnino, športna oblačila, ki so zasnovana za odvajanje vlage, ter vodoodporne tkanine. Iz oznak je mogoče razbrati tudi, katera oblačila niso primerna za sušenje v stroju in podobna pomembna opozorila.

Pranje in sušenje občutljivih tkanin skupaj s trpežnejšimi je druga pogosta napaka. Pranje nežnega perila z grobimi brisačami ne zagotavlja dolge življenjske dobe vaših občutljivih oblačil, ne pri pranju ne pri sušenju v stroju. Občutljiva in trpežna oblačila bi morali za daljšo obstojnost srajc, majic, hlač in drugih kosov vedno ločevati. Tako kot bi seveda morali pred pranjem strogo ločevati oblačila po barvi.

Kadar je detergenta preveč, se med splakovanjem ne izpere iz tkanin.

Preveč detergenta

Zobje zadrge lahko povzročijo škodo na drugih oblačilih. Prav tako se zadrge, kadar jih pred pranjem ne zapnete, obrabijo in uničijo hitreje. Enako velja za gumbe in različne sponke.

Naslednja napaka je prepogosto pranje. Če to počnete po vsakem nošenju, po nepotrebnem skrajšujete življenjsko dobo oblačil. Jasno je, da je kose, ki so med nošenjem v stiku s telesom, treba oprati vsakič, ko jih slečete, puloverje, jopice, tudi kavbojke pa lahko brez skrbi oblečete večkrat, razen seveda če so vidno umazana ali prepotena.

Kavbojk ni treba oprati po vsakem nošenju, spodnjice pač! FOTO: Damian Lugowski/Getty Images

Več ni nujno bolje, kar med drugim velja za pralni detergent. Kadar je tega preveč, se med splakovanjem ne izpere iz tkanin, oblačila zato postanejo trda, groba, vanje se hitreje ujame umazanija, vse to skrajša njihovo življenjsko dobo. Upoštevajte navodila na embalaži detergenta, odmerek prilagajajte tudi količini perila in vrsti naprave, v kateri jih perete. Enako velja za mehčalec.

Pred pranjem obrnite

Zaradi trenja v pralnem in sušilnem stroju se oblačila obrabijo hitreje, hitreje zbledijo tudi barve. Z obračanjem oblačil na notranjo stran bo zunanja dlje ostala ohranjena.

Bodite pozorni na temperaturo vode. Bledenje barv pa tudi krčenje oblačil lahko povzroči previsoka temperatura za določeno vrsto tkanine. Še en razlog, da upoštevate oznake za nego in kose garderobe operete pravilno.

Pri pranju športnih oblačil, ki so zasnovana za odvajanje vlage, ne uporabljamo mehčalca. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Še ena pogosta napaka: ignoriranje osnovnega vzdrževanja. Če na oblačilu pred pranjem pustite lase, živalske dlake ali večje delčke umazanije, se bodo uničila hitreje. Pred pranjem jih stresite, z njih poberite vidno nesnago in obvezno izpraznite žepe. Tudi trdi predmeti ali pozabljeni robčki v njih med pranjem in strojnim sušenjem poškodujejo ali celo uničijo še tako trpežne kose garderobe.

Še nasvet za konec: niso vsa oblačila primerna za različne dejavnosti, ki se jim predajate. Volnen pulover denimo ni najboljša izbira za naporen pohod, tudi ne za vrtnarjenje. Napačen izbor oblačil povzroči, da se ta prehitro poškodujejo. Izbor oprave je treba prilagoditi aktivnosti.