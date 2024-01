Presenetljiva učinkovina, s katero lahko rešite zažgan madež na likalniku

Likanje je eno izmed tistih gospodinjskih opravil, ki ljudi deli v dve skupini. Tiste, ki ga obožujejo in se pri ravnanju gub na oblačilih sprostijo ter skoraj da ne meditirajo. In pa tiste, ki likanje sovražijo in se le s težavo spravijo za likalno desko. Ne glede na to, v katero skupino spadate sami, pri tem opravilu nam včasih misli odplavajo drugam in pozabimo, da likalnik ne sme predolgo časa stati na podlagi. Ko nas na to spomni dim, ki se kadi iznad deske, smo seveda že prepozni. A situacija je vseeno rešljiva.

