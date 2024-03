Presajanje je za rastlino stres

Ne glede na to, kako lepo vam uspevajo lončnice, občasno jih je treba presaditi. Za ta korak je čas, kadar rastline opozarjajo na stisko, in dobro je vedeti, kdaj potrebujejo nove lončke in zemljo. O tem priča nekaj malenkosti.

Prvi znak, da lončnice potrebujejo malce dodatne pozornosti, je dejstvo, da se njihova zemlja posuši hitreje, kot se je nekoč. Pravilno zalivanje lončnic je pomembno za njihovo bujno rast, vsaka rastlina potrebuje svojo rutino. Ne glede na to, ali ste jih morali prej zalivati enkrat tedensko ali je bilo dovolj na dva tedna, če opažate, da zemlja postaja suha, preden nastopi čas za nov odmerek vode, to pomeni, da je substrat iztrošen in ga je treba zamenjati ter hkrati povečati njegovo količino. Še očitnejši znak, da je treba lončnice presaditi, so korenine, ki rastejo skozi drenažne luknjice na dnu lončka: ta je pač postal premajhen.

Občasno lahko rastlino previdno vzamete iz lončka in če vidite, da so korenine v njem tesno stisnjene skupaj, zemlje pa tako rekoč ni videti, ne odlašajte s presajanjem. Zaradi pomanjkanja prostora ali iztrošene zemlje se lahko rast rastlin kljub rednemu gnojenju in zalivanju celo ustavi, listki pa izgubijo čvrstost ter zdravo barvo, kar je še en jasen znak, da je čas za presajanje.

Nov lonček naj bo večji, a ne prevelik. FOTO: Bogdan Kurylo/Getty Images

Prepričati se je treba, da je slaba rast res posledica premajhnega lončka in ne odraz bolezni ali poškodb, premalo svetlobe ali premalo gnojil. Le zdrave rastline se dobro odzovejo na presajanje, pa še zanje je to stres, bolne in poškodovane lahko propadejo.

Prava zemlja

Priskrbite si lončke primerne velikosti z drenažnimi luknjicami. Če je teh premalo, izvrtajte dodatne. Premer novih lončkov naj bo od starega večji za od dva do tri centimetre. Preveliki ne bodo zagotovili pravega rezultata. Priporočljivo je izbrati nove lončke, saj boste tako preprečili morebitne okužbe, če presajate v že uporabljene, jih res temeljito operite, po potrebi tudi razkužite.

Priskrbite si pravo mešanico zemlje. Večini sicer ustreza univerzalna, nekatere lončnice pa so zahtevnejše, denimo kaktusi, sukulente in orhideje.

Previdno jo odstranimo iz lončka. FOTO: Getty Images

Lončnice previdno odstranite iz starega lončka. Bodite potrpežljivi, da jih ne bi poškodovali. Če rastejo v glinenih lončkih, se lahko korenine zarastejo vanj. V tem primeru malce potolcite z lončkom ob podlago, da se bodo ločile od stene. Preglejte korenine in poškodovane odstranite. Če so močno sprijete, jih malo zrahljajte, tako bo rastlina lažje rasla.

Novo zemljo rahlo navlažite in dobro zmešajte. Vlaga se bo tako enakomerneje razporedila. Na dno lončka položite nekaj kamenčkov za drenažo, čeznje nasujte malce substrata, nanj postavite rastlino. Med koreninami in lončkom naj bosta vsaj dva centimetra. Pridržite lončnico in jo z vseh strani zasujte z zemljo. Med vrhnjo plastjo in robom lončka naj bo vsaj centimeter in pol, to omogoča lažje zalivanje. Zemljo na vrhu rahlo pritisnite proti dnu in poravnajte lončnico. Še malo jo zalite in postavite na staro mesto. Gnojenje vsaj šest tednov ne bo potrebno, saj so substrati praviloma obogateni s snovmi, ki jih rastline potrebujejo za dobro rast.