Preprosti triki za lepši vrt

Čeprav obstaja veliko sodobnih pripomočkov in naprav, ki nam na vrtu pomagajo do boljšega pridelka, od raznih aplikaciji, ki obveščajo, kdaj zaliti in gnojiti rastline, do posebnih luči, ki obljubljajo boljšo rast, se je dobro spomniti tudi na stare in preverjene trike, ki so jih uporabljale že naše babice. Predstavljamo nekaj takšnih, ki jih ne gre izbrisati iz pozabe in ki nam bodo v bližajoči se vrtičkarski sezoni prišli še kako prav.

Lupine namesto lončkov

Namesto da bi semena, iz katerih bodo zrasle sadike, vzgajali v plastičnih lončkih, raje uporabite jajčne lupine. Te so priročne, naravne in biološko razgradljive. Poleg tega dobro zadržujejo vlago in zagotavljajo dodatek kalcija. Ko je rastlina dovolj velika, jo lahko skupaj z lupino posadite v zemljo. Je pa priporočljivo prej na spodnji strani narediti luknjico, da se bodo korenine lepo razvijale. Lupine lahko tudi zmeljete in jih potresete okoli rastlin ter jim tako zagotovite dodatna hranila.

Na vrtu izkopljite plitev jarek, vanj zmečite kuhinjske odpadke in pokrijte z zemljo. FOTO: Ronstik/Getty Images

Olupki banan vsebujejo veliko kalija, kalcija in fosforja, hranil, ki spodbujajo močne korenine in bolj živahne cvetove pri cvetlicah, zlasti vrtnicah. Olupke narežite na manjše kose in jih zakopljite blizu grmičkov vrtnic ali drugih okrasnih rastlin. To bo obenem izboljšalo teksturo tal in poskrbelo za zdravje cvetočega okrasja.

Stara cev je idealna za domači kapljični namakalni sistem.

Dovolj vode

Plastenko ali steklenico napolnite z vodo, zaprite z zamaškom, v katerega ste naredili nekaj luknjic, in jo z vratom naprej potisnite v zemljo ob rastlini. Voda, ki bo počasi iztekala, bo ohranjala vlažno prst. Uporabnejše v tem primeru so plastenke: lahko jim odrežete dno in vodo, ko izteče, brez težav nadomestite z novo.

Namestitev kapljičnega namakanja je časovno in stroškovno zahtevna naloga, lahko pa ga izdelate po svoje: vse, kar potrebujete, je cev z drobnimi luknjami vzdolž nje, to napeljite ob rastlinah in njen konec pritrdite na vodni vir. Rastline bodo, ko boste odprli pipo, enakomerno dobivale vodo, hkrati pa boste cevi, ki ste jo želeli zavreči, dali novo uporabnost.

Kompostni jarek

Kavna usedlina izboljšuje kakovost prsti in zaradi vonja odganja mnoge škodljivce, zato jo namesto med odpadke stresajte v kompostnik. Vendar pazite, da ne bo presegla 20 odstotkov sestave komposta, saj bi to lahko negativno vplivalo na rastline, ki uspevajo v manj kislih tleh.

Pozabite na težke kompostne posode, smrdljive kupčke kuhinjskih odpadkov ali druge rešitve za kompostiranje. Na vrtu izkopljite plitek jarek, vanj zmečite kuhinjske odpadke (brez mesa in mlečnih izdelkov), pokrijte z zemljo in pustite, da mikrobi ter deževniki opravijo svoje delo. Po nekaj mesecih bo zemlja bogata, rahla in polna hranil. Mesto, kjer zakopavate odpadke, spreminjate, kmalu bo bogata prst po vsem vrtu.

Pod zastirko okoli rastlin položite debelo plast časopisnega papirja ali kartona. Ta duši plevel, zadržuje vlago in sčasoma razpade ter obogati zemljo. Papir navlažite, tako bo ostal na mestu, in čezenj stresite izbrano zastirko. Uporabite le običajen časopisni papir ali lepenko brez sijaja.