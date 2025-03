Prenovljena pekinška knjižnica: prostor kot iz pravljice (FOTO)

V Pekingu obstaja prestižna mednarodna šola WAB (Western Academy of Beijing), ki je zasnovana tako, da se skoraj vse vrti okoli njihove knjižnice. Arhitekti so izposojevalnico postavili na piedestal, pri čemer so izhajali iz predpostavke, da življenjska moč domala vsake osnovne šole prihaja prav iz knjižnice. Zato so se prenove lotili nadvse resno, rezultat pa je domiselno zasnovan prostor, kjer si otroci želijo biti ves čas. Edinstven in spodbuden prostor je navdušil tudi najširšo javnost.

Pekinška knjižnica je postala zbirališče tistih, ki obožujejo pravljice. FOTO: Studio Vapore

Knjižnica, zasnovana kot večnamenski prostor za učenje in raziskovanje, namenjen spodbujanju ustvarjalnosti, izpolnjuje vse sodobne izobraževalne potrebe. Prijetne barve in oblike ustvarjajo privlačno in funkcionalno okolje, ki mladež takoj pritegne in povabi v ta učni prostor.

Tematski prostori v notranjosti so ločeni, a ne le vizualno, marveč tudi prostorsko, in sicer z ustvarjanjem različno visokih ploščadi, ki so lahko udobni kotički za branje, tihi študijski prostori ali oddelki, v katerih je najširša možna kolekcija knjig z vsega sveta.

Različno visoke ploščadi so lahko udobni kotički za branje ali tihi študijski prostori.

Čeprav je med domiselno okrašenimi ploščadmi res težko izpostaviti eno samo, pa vseeno nekoliko izstopata tisti z bambusovim gozdom in podeželsko tematiko vključno s kočo in votlino, ki sta namenjeni skupinskim aktivnostim in branju zgodb. S premišljeno zasnovo in pozornostjo, in sicer do vsakega še tako drobnega detajla, tudi ta razdelka edinstveno uvajata otroke v svet najlepših zgodb, dragocenih spoznanj.

Edinstvena doživetja

V osrednjem delu knjižnice je stolp, imenovan Tipeta, kjer organizirajo bralne urice in skupinska pripovedovanja, del je namenjen tudi druženju učencev. Modularne in okrogle knjižne police so zasnovane tako, da omogočajo prilagodljive postavitve, enostavno delo v majhnih skupinah kot tudi individualno učenje, kjer lahko otrok najde kotiček, ki ga najbolj potrebuje. Barve, ki so jih izbrali, so na prvi pogled kot otroška barvna študija, v resnici pa so se zanje odločili na podlagi vpliva tradicionalnih kitajskih templjev, zaradi njih je prostor poln topline in edinstvene barvne harmonije.

Številni interaktivni dodatki pripomorejo k še večjemu doživetju. FOTO: Studio Vapore

V tej knjižnici pa vseeno ni vse samo v estetiki in premišljeno izbranih elementih, gre za globljo pravljično izkušnjo, h kateri pripomorejo številni interaktivni dodatki, kot so šepetajoče cevi, različni periskopi in kristali, ki zagotavljajo edinstvena vizualna ter senzorična doživetja.

Tovrstni funkcionalni izobraževalni prostori so v sozvočju z vse bolj naraščajočimi in spreminjajočimi se potrebami šol.

Ustvarjanje tovrstnih funkcionalnih in navdihujočih izobraževalnih prostorov je v sozvočju z vse bolj naraščajočimi in spreminjajočimi se potrebami šol. Tudi slovenske šole bi morale s pomočjo arhitekturnih birojev stopiti čim prej na pot, na kateri raziskujemo najsodobnejše notranje rešitve, takšne, ki bodo ustrezale tudi standardom v prihodnosti.

Naj bo opisana pekinška knjižnica za zgled, kako iz klasičnega prostora za izposojo literature in učenje ustvarimo dinamično središče, ki spodbuja ustvarjalnost, inovativnost, druženje in sodelovanje, predvsem pa pomaga k razvoju otroške domišljije. Pa še nekaj: številne rešitve iz te knjižnice so lahko izjemno zanimive tudi za naše domove.